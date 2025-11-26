El mercado navideño de Ciudad Rodrigo regresará a la plazuela del Buen Alcalde La II edición estaba prevista para la Plaza de la Glorieta

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, después de mantener una reunión con los comerciantes y artesanos inscritos en el II Mercado Navideño, ha decidido trasladar el II Mercado Navideño de la Plaza de la Glorieta, algo que se había anunciado recientemente, a la plazuela del Buen Alcalde, donde se celebró el año pasado.

Tras analizar las diferentes opciones, se llegó a la conclusión de que esta plazuela resulta más cómoda y, lo que es más importante, ofrece refugio de la meteorología, ya que cuenta con soportales en los que se instalan los puestos.