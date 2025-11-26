Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

I Mercado Navideño el año pasado, en los soportales de la plazuela del Buen Alcalde. S. DORADO

El mercado navideño de Ciudad Rodrigo regresará a la plazuela del Buen Alcalde

La II edición estaba prevista para la Plaza de la Glorieta

S. Dorado

Ciudad Rodrigo

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:42

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, después de mantener una reunión con los comerciantes y artesanos inscritos en el II Mercado Navideño, ha decidido trasladar el II Mercado Navideño de la Plaza de la Glorieta, algo que se había anunciado recientemente, a la plazuela del Buen Alcalde, donde se celebró el año pasado.

Tras analizar las diferentes opciones, se llegó a la conclusión de que esta plazuela resulta más cómoda y, lo que es más importante, ofrece refugio de la meteorología, ya que cuenta con soportales en los que se instalan los puestos.

