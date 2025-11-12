La decoración y un mercado llevarán la Navidad a Ciudad Rodrigo

S. Dorado Ciudad Rodrigo Miércoles, 12 de noviembre 2025, 16:04 Comenta Compartir

Las celebraciones navideñas se acercan a Ciudad Rodrigo de la mano de algunos de los eventos más icónicos de las fiestas, comenzando por el II Mercado Navideñoentre los días 19 y 21 de diciembre, que contará con unos 25 o 30 puestos, según ha señalado la delegada de Comercio, Paola Martín, durante la presentación del mismo. El mercado, que se instalará en el parque de La Glorieta bajo el lema «Estrella de la Navidad», estará formado por puestos locales y de fuera, aunque siempre teniendo como preferencia los stands de la zona, así como la temática navideña.

Aunque el horario será de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:30 horas, «si algunos puestos quieren quedarse más tiempo, no tendrán problema, ya que habrá vigilancia un año más», ha matizado la concejala. Los expositores serán de unos tres metros, y las solicitudes se podrán formalizar hasta el viernes día 28 de noviembre a las 14:00 horas, bajo una cuota de 35 euros por participación, al igual que en la pasada edición.

Por otro lado, el ambiente festivo será palpable a través del X Concurso de Decoración, que, bajo el mismo título, pretende impulsar la ayuda al comercio y enriquecer a su vez las zonas comerciales. «Se anima a reciclar materiales y así abaratar costes, además de a representar un cuento de Navidad», recordó.

Además, también este año tendrá lugar el curso de escaparatismo que la pasada edición se desarrolló de la mano de la Cámara de Comercio, el sábado día 29 de noviembre de 16:00 a 19:00 horas en la UNED.

En el concurso se contemplan tres premios, y la valoración se hará en base a los materiales empleados, la tradición popular y el fomento de los valores locales, entre otros aspectos:400 euros y diploma, 350 y diploma y 300 y diploma. La decoración deberá estar expuesta desde el 4 de diciembre hasta el día 6 de enero.