Mejoras urbanas y en telecomunicaciones en Beleña

La mejora en la oferta de las telecomunicaciones, con la presencia de tres empresas que suministran fibra a los vecinos y empresas de la localidad, es una de las novedades que ya están disponibles en Beleña.

«La gente puede escoger, porque las empresas se están dando mucha prisa en llegar hasta el municipio, ya que trabajan con fondos europeos», indicó el alcalde, Alberto Rodríguez.

Cabe destacar también que el municipio ya ha llevado a cabo la obra para soterrar desde luz a canalizaciones de suministro de agua y depuración en la parcela municipal que tiene ubicada junto al multiusos.

«La idea con la que trabajamos y para la que se ha llevado a cabo la obra en este momento es que esta explanada pueda destinarse en el futuro a acoger vivienda social y así asentar más población en Beleña. El edificio multiusos está ubicado en el último punto del municipio en el que se construyó, y en esa zona es por donde queremos que se siga creciendo para el futuro desarrollo urbano de la localidad», apuntó el regidor.

Por otra parte, el municipio mantiene abierta la escuela pública, tanto con instalaciones fijas como con un aula prefabricada.

Además, el Consistorio ha llevado a cabo retoques y mejoras en la zona de juegos de este espacio público, pensando en los usuarios más jóvenes del municipio.

A este recinto educativo acuden durante el curso más de una quincena de escolares, algo que se logra debido a que «sigue subiendo, poco a poco, el censo del pueblo» argumentó el primer edil, «incluso se están comprando viviendas que llevaban varios años cerradas, tenemos mujeres contratadas por el Consistorio para trabajar en la localidad a las que se sumará en breve también una persona que se incorporará gracias una subvención de empleo para discapacitados y la residencia sigue siendo un eje de empleo».