Compromiso ambiental y calidad de vida unidos en cada iniciativa en Carbajosa

La apuesta por la sostenibilidad se ha convertido en una de las señas de identidad del Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada, que continúa desarrollando proyectos pensados para mejorar la calidad de vida de sus vecinos y, al mismo tiempo, reforzar su compromiso con el cuidado del entorno natural.

El último avance en este camino es la implantación del nuevo servicio de recogida de la fracción orgánica, que comenzará a funcionar el próximo 2 de octubre, con dos días de recogida a la semana, lunes y jueves. Esta medida refuerza la estrategia municipal de fomento del reciclaje y de gestión de residuos más respetuosa con el medio ambiente.

En este sentido, una de las novedades más destacadas es la distribución gratuita de un cubo individual de 10 litros a cada vivienda unifamiliar, facilitando así que los vecinos puedan separar sus restos orgánicos de manera sencilla y cómoda. En el casco urbano se instalarán contenedores de 800 litros y no se descarta que, en el futuro, se extienda el modelo de cubos individuales a todo el municipio.

Con este sistema se busca reducir la cantidad de residuos que acaban en el contenedor gris y aprovechar la materia orgánica como recurso. Además de los beneficios ambientales, la separación de la fracción orgánica contribuye a reducir costes de gestión y a cumplir las normativas europeas en esta materia.

La apuesta por un urbanismo verde se refuerza con otras actuaciones como la creación de nuevas zonas caninas. El ejemplo más reciente es el parque para perros y pipicán de la calle Juan Valdés Leal, que se ha convertido en el tercero del municipio.

Entrada del espacio para perros en la calle Juan Valdés Leal.

Este espacio, con más de 1.000 metros cuadrados de superficie, está vallado y equipado con bancos, papeleras y alumbrado nocturno, ofreciendo seguridad y comodidad tanto a las mascotas como a sus dueños.

En línea con una gestión eficiente de los recursos, parte del mobiliario urbano, como la valla de dos metros de altura, los bancos o las papeleras, proviene de otros espacios municipales, dándoles un nuevo uso dentro de un modelo de reutilización responsable.

Esta forma de trabajar demuestra que sostenibilidad y ahorro pueden ir de la mano cuando existe una planificación seria y una voluntad clara de mejorar el municipio.

Estas actuaciones se suman a otros referentes como el Prado de la Vega y las numerosas áreas verdes del municipio, consolidando un modelo urbanístico que no se entiende sin la naturaleza.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada reafirma así su compromiso con un desarrollo sostenible, donde la educación ambiental, el respeto a los animales y la protección de los espacios verdes forman parte esencial de su identidad.