Jorge Valiente en la zona recién acristalada del pabellón 'Fay' de Santa Marta. EÑE

Mejora la seguridad y la climatización del pabellón 'Fay' de Santa Marta

Con esta actuación se ha finalizado una obra de remodelación y puesta a punto de la instalación deportiva con un total de 150.000 euros

EÑE

Santa Marta de Tormes

Martes, 7 de octubre 2025, 19:38

Comenta

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha completado el proyecto de reforma del pabellón Francisco Samaniego «Fay» con el que se ha modernizado y mejorado una de las instalaciones deportivas con más usuarios del municipio. En concreto, el Consistorio ha reforzado la seguridad del pabellón acristalando el balcón que se encuentra en el primer piso, en la parte trasera de las gradas y junto a los baños.

«Hemos querido minimizar los riesgos en el pabellón, ya que a diario pasan muchos niños por aquí que a veces juegan cerca de la barandilla y que con este cerramiento, tendrán menos posibilidades de tener accidentes. Pero además, con esta obra en el acceso a las gradas hemos mejorado la climatización evitando las corrientes que llegan a la pista de juego desde la entrada», explicó Jorge Valiente, concejal de Deportes.

La obra se ha acometido con la mejora del proyecto de reforma de los baños, que ha supuesto una inversión total cercana a los 48.000 euros.

El acristalamiento de la zona abierta del primer piso es la última de una sucesión de obras dirigidas a remodelar el pabellón que ya ha quedado totalmente actualizado. En ese sentido, en los últimos meses el Ayuntamiento ha invertido más de 150.000 euros en la puesta a punto del recinto.

Además del cerramiento y la reforma de los baños, las últimas actuaciones incluyen la sustitución del suelo, la renovación de la iluminación, la pintura de las instalaciones, la impermeabilización del edificio y la renovación de la entrada.

