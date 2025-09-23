Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Zona de la charca para rehabilitar. EÑE
CONTENIDO PATROCINADO

Una medida ingeniosa frente a la despoblación en Rollán

El Banco Municipal de Inmuebles transforma viviendas vacías en oportunidades para nuevas familias y fomenta así la vida en el municipio

EÑE / Paula Zorita

Martes, 23 de septiembre 2025, 05:00

Hace algo más de un año, el Ayuntamiento de Rollán puso en marcha el Banco Municipal de Inmuebles, una iniciativa pionera destinada a dar una segunda vida a las viviendas vacías del municipio.

Nacida como respuesta a la falta de herramientas ofrecidas por las administraciones superiores frente al reto demográfico, la propuesta busca frenar la despoblación y revitalizar el entorno rural que vive actualmente uno de sus momentos más críticos.

Desde su creación, el banco municipal ha comenzado a mostrar resultados tangibles. Varias viviendas han sido vendidas, mientras otras se alquilan con opción a compra, facilitando la llegada de nuevos vecinos. Además, se han incorporado terrenos rústicos al catálogo, ampliando las posibilidades para quienes desean emprender proyectos agrícolas, ganaderos o turísticos en la zona.

La iniciativa ha sido recibida con entusiasmo tanto a nivel local como nacional, despertando el interés de medios de comunicación estatales y poniendo a Rollán en el mapa como ejemplo de políticas innovadoras contra la despoblación. Para el Ayuntamiento, esta medida refleja un compromiso firme con el futuro del municipio, apostando por políticas realistas y participativas que aprovechen los recursos ya existentes.

«Donde algunos ven solares o viviendas abandonadas, nosotros vemos un potencial por recuperar», destacan desde el consistorio. Y es precisamente esa visión la que ha convertido al Banco Municipal de Inmuebles en una herramienta clave para revitalizar la vida del pueblo, atraer nuevos vecinos y preservar el patrimonio inmobiliario.

Rollán demuestra así que, con creatividad y planificación, es posible transformar la realidad de los pueblos afectados por la despoblación y abrirles una nueva oportunidad de desarrollo y crecimiento.

