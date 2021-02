Luz verde al proyecto para unir Béjar y Candelario por una senda ciclista

El pleno de Candelario dio luz verde a la propuesta presentada por el edil de IU Miguel Rodero para crear una senda ciclista que conectara la localidad con la ciudad de Béjar. Una propuesta que contó con el respaldo del equipo de Gobierno ya que, como explicó el alcalde, Pablo Hernández, la idea ya se había hablado con la alcaldesa de Béjar después de que el pleno de la ciudad textil apoyara la propuesta que allí presentó Tú Aportas.

Pese al voto favorable, el regidor recordó que se trata de una propuesta, que no tiene consignación económica y que no tiene definido el itinerario correcto. Señaló que hay cuatro posibles rutas, aunque la más razonable pasaría por el camino de La Canaleja, que es la que no atraviesa ninguna carretera.

Hubo más acuerdos, como el apoyo a dos alegaciones presentadas por IU a los presupuestos: incrementar 6.000 euros de apoyo al turismo y destinar 2.000 euros a una campaña de empadronamiento. No se aceptaron otras cuatro alegaciones presentadas a los presupuestos. Unas cuentas que se modificarán en marzo para destinar los remanentes de 2020 al centro de mayores y para aplicar un tercer plan de ayudas COVID.

También se aprobó la modificación de los usos de las aulas del parque y de la antigua biblioteca para que puedan ser compatibles con usos residenciales y la modificación de la ordenanza de piscinas e instalaciones deportivas para incluir la pista deportiva del colegio.

La residencia y el nuevo proyecto del centro de mayores centraron gran parte de la sesión, aunque también se habló de sanidad. El alcalde lamentó que la enmienda de 622.000 euros al presupuesto de la Junta para la residencia no fuera aprobada, mientras que el edil Rodero criticó también que tanto PSOE como Podemos no apoyaran la enmienda de UPL en defensa del hospital comarcal de Béjar.