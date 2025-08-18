Lumbrales cabalga entre astados

S. Dorado Lumbrales Lunes, 18 de agosto 2025, 05:30 Compartir

El municipio de Lumbrales, en El Abadengo, presume de una generosa programación festiva estival, que comenzó con la llegada del mes de agosto y que se prolongará hasta su final, con una intensidad desbordante. Hoy se celebra el Día de los Mayores, con la actuación de la voz de Laura Cerdeño. Los deportes también tendrán su espacio con el V Campeonato de Fútbol, cuya final se disputará el jueves 21 de agosto.

La cultura, o más bien la tauromaquia, protagonista del programa, contará con la presentación del libro 'Juan José el torero', de Paco Cañamero, el día 20 a las 20:00 horas. Esa misma jornada se cerrará con la representación teatral 'Mi Vuelta al Cine en 80 días'. También el cine será protagonista en la sesión del sábado 30, con el festival 'Salamanca en Corto', a las 22:00 horas.

La concentración de peñas y su pregón, así como la alocada cabalgata al prao con una energía juvenil ejemplar, son algunos de los actos más destacados. Y es que Lumbrales se sumerge en los próximos días en rutinas solo aptas para los más exigentes: cabezudos, encierro a caballo seguido de suelta de vacas y festival taurino o novillada, que no faltarán desde el sábado 23 hasta el martes 26, cada mañana y tarde a la misma hora. Los pequeños también tienen su propio día, el jueves 25 de agosto.

El cartel taurino estará encabezado el día 23 por Álvaro Rojo y Fernando Vanegas, con cuatro reses de Miranda de Pericalvo. El domingo 24, los novillos de El Collado se enfrentarán a los matadores Javier Castaño y Jarocho. El lunes, la misma ganadería pondrá a prueba a Pepe Moral y Jesús Enrique Colombo. El martes, El Collado repetirá con cuatro astados para Ismael Martín y Tristán Barroso.

El adiós a las fiestas llegará con la X Feria Hortícola y una comida popular.

El programa

Hoy

22:00 horas. Canción española.

0:00 horas. Discoteca móvil.

Mañana

11:00 horas. Lumbrachef.

18:00 horas. VII Torneo de Ajedrez.

18:30 horas. Arrirock y Dj's.

Miércoles, 20

21:00 horas. Campeonato de fútbol.

22:30 horas. Teatro.

Jueves, 21

12:00 horas. Tobogán acuático.

16:30 horas. Parque infantil.

19:00 horas. Carretones.

20:00 horas. Minibueyes.

Viernes, 22

17:30 horas. Encuentro de peñas.

0:30 horas. Verbena.

Sábado, 23

10:30 horas. Cabezudos.

12:30 horas. Encierro a caballo.

19:00 horas. Novillada.

0:30 horas. Orquesta Galilea.

Domingo, 24

12:30 horas. Encierro a caballo.

19:00 horas. Festival taurino.

0:30 horas. Verbena.

Lunes, 25

12:30 horas. Encierro a caballo.

19:00 horas. Festival taurino.

22:30 horas. Toro de Cajón.

0:30 horas. Malibú Show.

Martes, 26

12:30 horas. Encierro a caballo.

19:00 horas. Festival taurino.

0:30 horas. Orquesta Tucán.

Domingo, 31

11:00 horas. X Feria Hortícola.

«El equipo de Gobierno es sólido y el programa festivo sobresaliente» El Ayuntamiento tiene desde el mes de abril a Carlos Pedraz en la Alcaldía, un regreso que trae consigo nuevos proyectos para el pueblo. ¿Cómo está siendo el regreso a la Alcaldía? —Contamos con un equipo de Gobierno sólido y mayoritario, por lo que es muy fácil sacar adelante las iniciativas. Estamos contentos, satisfechos y, además, estoy orgulloso de mis compañeros, que lo están dando todo para impulsar el Ayuntamiento, algo que no era sencillo. ¿Qué cabe destacar de la programación festiva de este año? —En cuanto al panorama festivo, es un programa sobresaliente, con un amplio abanico de actividades y muchos estilos: infantiles, deportivas —ya que al deporte se le ha dado gran relevancia—, y también propuestas de ocio para mayores. Los niños merecen su día, y ellos también, así que hemos querido impulsar una jornada dedicada a los mayores, con juegos tradicionales, música de copla… También tenemos Lumbrachef, que está teniendo gran acogida: una actividad en la que se forman grupos de trabajo para una competición culinaria en equipo, como abuelos y nietos, o en todo caso con un adulto. Este es el nexo de unión entre ambas generaciones. En general, tenemos por delante un calendario amplísimo de actividades. ¿Qué mensaje daría de cara a las celebraciones? —Animamos a todos los vecinos, a los forasteros que vienen cada año a las fiestas y también a los de la provincia de Salamanca, a que vengan y participen.