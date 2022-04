Luisa de Paz (alcaldesa de Vitigudino): “Hay proyectos que van a cambiar el pueblo”

–Con seguridad. En el ejercicio 2021 estaban elaborados, la parte política completa. No pudieron ver la luz porque Secretaría- Intervención no emitió el informe pertinente, a pesar, de numerosas providencias.

–Si algo me ha enseñado la pandemia es a ser paciente y cautelosa. Hemos tenido que ralentizar y posponer numerosos proyectos de toda índole. Ahora lo prioritario es finalizar lo empezado, así como comenzar otras obras para les que ya tenemos dotación económica y van a cambiar la configuración del municipio. Estoy ilusionada con la llegada del nuevo Obispo, creo que podemos llegar a un entendimiento respecto al colegio del Pilar y darle un destino digno.

“A nadie se le escapa que la oposición es de radicalidad total y me duele pensar que no ha normalizado que haya una mujer en la Alcaldía”, afirma la regidora que asegura gozar “de una relación magnífica con Junta y Diputación”

–¿Cree que los Corpus marcarán un punto de inflexión?

–Sin duda. Aún perdura el miedo y pretendo ser prudente, pero tenemos que mirar para adelante. Semana Santa ha sido una catarsis y el pueblo ha vuelto a vibrar; así queremos los Corpus de este año: plenos, festivos y que se afiance la recuperación económica. Se ha trabajado para que sean excepcionales.

–¿Cómo definiría su relación con las administraciones?

–La relación es magnífica, para mí siempre han estado abiertos los despachos de Diputación y Junta. Esta sintonía es imprescindible para poder trasladar las necesidades del pueblo. Estoy muy agradecida.

–¿Hay mejor relación con la oposición?

–A estas alturas soy, desgraciadamente, pesimista. A nadie se le escapa que es una oposición de radicalidad total. Atacan todo, absolutamente todo, sin hacer propuesta alguna. Nunca ha habido oposición de ataque tan frontal. Me duele pensar que no los concejales de la oposición no han normalizado que haya una mujer en la Alcaldía.

