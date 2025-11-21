El lugar oculto en la provincia para disfrutar de uno de los parajes más bonitos del río Tormes

La Gaceta Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:18 Comenta Compartir

Después de su entrada a lo grande en la provincia de Salamanca y antes de ser apaciguado por el embalse de Santa Teresa, el río Tormes nos deleita con parajes de una extraordinaria belleza. Uno de los más ocultos es la conocida como garganta del Hocino del Moro en Cespedosa de Tormes.

Para llegar hasta ella hay que salir del casco urbano por la pista que nace en el alto de la Horca. Es el denominado como camino del Hocinillo que desciende progresivamente en dirección al río. En la zona de La Viña nace una estrecha calleja que desemboca en la orilla del Tormes, en el paraje del Hocino del Moro.

La fuerza del Tormes ha ido horadando la roca granítica creando formas muy bellas entre las que el agua se va deslizando con fuerza. Unos 300 metros al oeste, el río se hace todavía más furibundo en el paraje de Los Chorros. Existe la opción de seguir caminando el paralelo al Tormes, aunque el sendero no es del todo visible.

De esta forma llegaremos hasta la presa de San Fernando para regresar de nuevo a Cespedosa por una pista en la que veremos los restos de unas minas de wolframio. Unos cien metros más arriba, junto al camino, está la fuente del Hocinillo, última parada antes de regresar al pueblo donde merece la pena visitar su torre, único vestigio que se conserva del castillo construido en el siglo XV por los Dávila, señores de esta villa al igual que de Puente del Congosto.