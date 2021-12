Los oñorenses contienen en aliento: “Hay que prepararse para lo que venga”

Con la vacunación en regla y residiendo en zonas próximas, la Guardia Nacional de Portugal no les está poniendo trabas, siendo, en la mayoría de los casos, disuasorios. Incluso algún vecino preguntaba a su paso por la calle a un policía nacional si podía cruzar a Portugal, y este se limitaba a responder: “si estás vacunado no hay problema”.

La incertidumbre inicial dio paso a la calma, cuando los afectados comprobaron que estos controles aleatorios no les están suponiendo un óbice para sus actividades habituales.

No es de extrañar que tras cierres y reaperturas de frontera desde que comenzó la pandemia, los establecimientos de Fuentes de Oñoro, cuyos ingresos dependen del turismo y de los vecinos al otro lado de la frontera hispanolusa que separa esta localidad salmantina de la portuguesa Vilar Formoso, el miedo por ver afectado su ritmo diario se refleje en el comportamiento colectivo, y esté en boca de todos.

Uno de los hosteleros de la localidad oñorense asevera con satisfacción que el día de ayer se desarrolló con total normalidad. No oyó hablar de ningún impedimento para ningún trabajador transfronterizo —tampoco los suyos—. “Parece que solo están controlando a los vehículos extranjeros, a la gente que vive en la zona, a los residentes, no”. Asimismo, observó la afluencia de coches a lo largo de la jornada. “A penas hay movimiento ni coches en las estaciones de servicio hoy”. Y es que la mayoría repostaron e hicieron la compra los días anteriores al cierre. “Veremos qué pasa en domingo con el mercadillo, eso será interesante”, añade, consciente de su popularidad y efecto en los comercios y restaurantes de la frontera, temiendo que la caja no sea la habitual.

Los trabajadores transfronterizos no miran con preocupación las nuevas limitaciones, convencidos de que, en si situación de empleados en la zona, algunos con doble nacionalidad, o portugueses, solo necesitarán el certificado de vacunación. “Yo estoy vacunada, mientras me pidan eso no habrá problemas”, señala una empleada portuguesa que trabaja en Fuentes de Oñoro. “Siempre que hay cambios en la frontera se nota mucho en la compra que hacen los clientes, ya nos lo esperamos”.