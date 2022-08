Los depósitos salmantinos no dan abasto ni en zonas ricas de agua

Es un hecho que los pueblos de la provincia de Salamanca multiplican su población durante los meses de verano y, por tanto, aumenta la demanda de agua. Es así cada año pero el problema se agudiza en este 2022 debido a la fuerte sequía y a la ausencia de precipitaciones de lluvia desde hace semanas.

Los municipios ya han tomado sus propias medidas como el corte del suministro en horario nocturno o prohibiciones como llenar piscinas o regar y, también, con campañas informativas apelando al uso responsable del agua en estos días.

Ejemplos de ello se encuentran en la comarca de Béjar y zonas limítrofes, donde muchos de sus municipios ‘beben’ del pantano de Navamuño gracias a las paulatinas incorporaciones de pueblos. El crecimiento de esta entidad choca con la ausencia de un plan de ampliación de sus infraestructuras para atender la demanda de agua en los meses con más población en los municipios y, por tanto, con más demanda de suministro.

En el caso concreto del Ayuntamiento de Béjar, el alcalde, Antonio Cámara, pidió la pasada semana la colaboración de los vecinos para hacer un “uso racional” del agua evitando el riego de parcelas, huertos y jardines, el llenado de piscinas y otras medidas de consumo de agua no esenciales. Además, anuló labores como los baldeos de calles y está minimizando el riego de los jardines para ahorrar agua.

Precisamente la ampliación del depósito de Fuentebuena es uno de los proyectos en los que trabaja la Mancomunidad del Embalse de Béjar desde hace varios años con el objetivo de acumular más agua y garantizar el abastecimiento a los pueblos de la comarca. Es el depósito principal que abastece a la comarca y pueblos mancomunados, pero se queda pequeño en temporadas con un notable aumento de la población por el verano y el regreso de los hijos ausentes. Por otro lado, esta entidad busca ayuda de la Junta de Castilla y León para realizar arreglos en la red aunque, de momento, no se han concretado las mejoras necesarias.

Y todo ello se produce en una zona rica en agua como es Béjar y su comarca, ya que el pantano de Navamuño se encuentra por debajo del 65 por ciento de su capacidad, es decir, con menos de 9 hectómetros de un total de 14.

La buena salud de la que goza el pantano de Navamuño de Béjar permitirá realizar otro desembalse de agua de cara a mediados de agosto. Será a partir del 22 de agosto cuando se soltará de nuevo agua para facilitar el funcionamiento de las turbinas como también se realizó a finales de julio. Así lo acordó la asociación de turbineros de Béjar en vista de que el pantano dispone de agua suficiente para ello y, por tanto, el abastecimiento humano está garantizado a pesar de la fuerte sequía de este verano.

De momento, las previsiones no tienen perspectiva de mejorar ya que no se prevén precipitaciones en forma de lluvia en los próximos días excepto un episodio de tormentas anunciado para este miércoles. Además, las temperaturas superarán esta semana los 30 grados y las mínimas no bajarán de los 16 grados.