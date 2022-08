Sin agua desde el sábado: así viven los vecinos de un pueblo salmantino

Sin agua desde el sábado: así están los vecinos de las quince viviendas del barrio de La Peña, ubicado en la localidad de Cipérez, una de las villas salmantinas que están teniendo problemas de abastecimiento de agua últimamente, recurriendo a cisternas.

“Hay un problema en el depósito; el barrio está en alto, y no nos llega el agua”, explica Victoriano García, uno de los afectados. Asegura que hay personas que se tienen que marchar a duchar a Buenamadre tras una dura jornada de trabajo, por la noche, ya que no tienen agua desde entonces.

“Pedimos que se hiciera un ramal para cortar el agua y que nos llegue porque no puede ser que solo llegue al 80% de la gente. Nos dijo el alcalde que no se puede, cuando sabemos que sí es posible hacer esto”, recalca el vecino, que señala que ya se había hecho antes, en anteriores legislaturas.

“No se puede estar así. He venido de vacaciones y tendría que marcharme de mi vivienda si esto sigue así”, comenta con indignación. Asegura que desde que reciben agua de la presa de Almendra, no habían vuelto a tener problemas, pero la sequía intensa, unida a que el barrio está en una zona elevada, han sido los detonantes de esta incómoda situación.

“Dijeron que lo solucionarían, pero no ha sido así; estas no son condiciones, no se puede tener así a la gente”, protesta. A su demanda se unen el resto de vecinos. “Hay que repartirla: cortar y desviar; el alcalde dice que no se puede hacer, pero no es así”, manifiesta.