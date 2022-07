La mancomunidad salmantina que se ha quedado sin pizca de agua

El alcalde de Villaseco de los Reyes, Arturo y de Inés Calvo, y presidente de la Mancomunidad Cabeza Hornos, cuya labor consiste en abastecer a los 107 municipios a su cargo, se ve estos días incapaz de abarcar la demanda.

El embalse de La Almendra, fuente de vida de la cual beben todos estos municipios salmantinos, no puede dar más. “Sé que hay algunos pueblos que ya están con cisternas; las tiene que poner la Diputación, como es lógico”, señala consternado Arturo de Inés.

Asegura que estos días ha mantenido reuniones con los integrantes de la Mancomunidad, y que ya han solicitado reunirse con la Diputación de Salamanca para pedir una solución. Anejos de Villaseco de los Reyes como Campo de Ledesma y localidades como Gejuelo del Barro ya han sentido el impacto de la escasez de agua.

De momento, a la Mancomunidad Cabeza de Horno le toca hacer de tripas de corazón, atentos ante una posible reunión para solventar este problema, sobre todo, teniendo en cuenta que lo peor está por llegar. “Lógicamente, en verano viene mucha más gente, sobre todo en agosto, y la cosa va a estar muy difícil, muy complicada”, advierte.

Ante esta perspectiva, recuerdan la importancia de no hacer un uso indebido del agua llenando piscinas, regando propiedades privadas y otros usos que pueden suponer un serio inconveniente. La oleada fuerte de visitantes está próxima, y esperan que la situación no se agrave mucho más, a la vez que confían en que la respuesta de la Diputación provincial no se demore mucho más de lo debido.