Los 12 alcaldes salmantinos que se han puesto sueldo esta legislatura

A solo seis meses de las elecciones municipales, son muchos aún los alcaldes salmantinos que no tienen claro si concurrirán o no a los comicios de 2023 y si apostarán por ponerse un sueldo o bien renunciar a toda remuneración. Y es que cada vez que se produce una elección, no todos, pero sí la mayoría, optan por asumir su cargo sin ningún sueldo.

Pero hay un pequeño grupo de primeros ediles que considera que su dedicación al municipio necesita una compensación económica, aunque históricamente en dicha localidad el alcalde no hubiera cobrado. En la presente legislatura, doce son los regidores que han decidido percibir una remuneración, cuando en las elecciones de 2015 no recibían compensación alguna, según los datos del Ministerio de Hacienda.

En esta situación se encuentra Canillas de Abajo, una localidad de apenas 80 habitantes, pero en la que su alcaldesa Alfonsa Sánchez (PP) acordó acogerse a una dedicación parcial y pasar a cobrar 9.600 euros anuales. Y lo mismo ocurre con Madroñal, de solo 136 habitantes, cuya alcaldesa María Esperanza Gascón (PP) se fijó un sueldo anual de 1.355 euros. A ellos se suman también Mogarraz, donde Soledad Álvarez (PSOE) cobra 6.000 euros por su dedicación parcial a un municipio que cuenta con 260 habitantes; Peralejos de Abajo, localidad con 170 habitantes y en la que su alcalde, Alfonso Castilla (PP), asumió una dedicación parcial y una remuneración anual de 2.700 euros. Y también Santiz, con 253 habitantes y cuyo alcalde, Manuel Hernández (PP), decide cobrar 7.000 euros anuales por su dedicación parcial; y Ledesma, que con la llegada a la Alcaldía de Patricia Martín (PSOE) implanta un sueldo de 1.208 euros anuales, que ha ido aumentando en los últimos años, por su dedicación parcial. Diferente es el caso de Castellanos de Moriscos, donde los 990 euros que cobraba el alcalde en 2015 se transforman en 4.562, con dedicación parcial, en la presente legislatura.

También decidieron cobrar alguna remuneración, aunque en menor cuantía, los alcaldes de Agallas, Barruecopardo, Buenavista, Calzada de Don Diego, Palencia de Negrilla y Valdelacasa.

En el extremo opuesto, esto es, alcaldes que antes cobraban y esta legislatura ya no lo hacen están los de Armenteros, Larrodrigo, Linares de Riofrío, San Cristóbal de la Cuesta (dejó de cobrar en 2016) y Villoruela. Por su parte, el alcalde de Ciudad Rodrigo ha dejado la dedicación exclusiva y ha pasado a sin dedicación pero con una remuneración de 5.329 euros anuales, y Monterrubio de Armuña, que deja la dedicación parcial y los 6.530 euros para percibir 196 euros sin dedicación.