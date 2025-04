«He llegado a llorar y me da mucha pena, pero tengo que sobrevivir»

Jorge Holguera Illera Santiago de la Puebla Lunes, 31 de marzo 2025, 14:09 Comenta Compartir

La venta ambulante se ha convertido en un servicio necesario para los pueblos que ya no tienen tiendas. Javier Castillo, vecino de Santiago de la Puebla, se ha encargado durante 15 años de llevar a estas localidades productos básicos de alimentación y de limpieza. Ahora es asalariado en una empresa de Peñaranda de Bracamonte.

¿Por qué lo dejó?

— Ya no hay casi gente en los pueblos y las grandes superficies comerciales han absorbido prácticamente todas las compras. Los hijos cuando llegan Los Santos se llevan a sus padres a la capital para que no estén solos. No es como antes, en que había más compañerismo.

¿Le daba para vivir?

—El gasóleo estaba muy caro y llegó un momento en el que iba a pérdidas. No es como antes, porque se vendía, pero ahora no.

¿Cómo empezó en esto de la venta ambulante?

—Empecé con mi hermana en el supermercado que abrió en Santiago de la Puebla con todo el capricho, pero lo tuvo que cerrar. Como ya conocía el negocio compré un camión y me empecé a dedicar a ello.

¿Qué tal fue el último verano?

—He tenido años muy buenos, pero el pasado verano ha sido el peor de mi vida, porque llegabas a los pueblos a vender y te decían mira ha venido mi hijo o mi nieto, se aburrían, porque los pueblos se quedan muy vacíos en verano, se han ido a tomar el vino a Peñaranda y ya han hecho la compra. Los pueblos también se quedan muy vacíos en verano y eso da mucha pena. Prácticamente toda la clientela ha sido muy buena, pero llega un momento en que para ir a pérdidas y con una familia no es posible aguantar, porque el gasóleo es muy caro, todo es caro y competir con los grandes es imposible.

¿Visitaba muchos pueblos?

—Llevaba 28 pueblos, además de los de la provincia de Salamanca próximos a Santiago de la Puebla como Nava de Sotrobal, iba por la zona de Ávila. Entre otras localidades visitaba Muñico, San García de Ingelmos, Chamartín, Cillán... Otro día visitaba Narros, Herreros de Suso, Collado de Contreras, Gimialcón... Es decir, cada día hacía una zona.

¿Qué días de la semana trabajaba?

—Salía de lunes a sábado, sólo descansaba los domingos. Yo ya tengo una familia y te gustaría también veranear como todos, pero cuando todo el mundo está de vacaciones es cuando puedes aprovechar para vender más. Normalmente en verano es cuando se llenan los pueblos. Un año nos fuimos de vacaciones en octubre, que es cuando afloja la venta.

¿Cada cuánto visitaba los pueblos?

—Solía hacer cada día de la semana una ruta y visitaba cada pueblo un día a la semana. Los martes solía ir al mercado a buscar la fruta.

¿Qué vendía?

—Fruta, productos a granel, judías en bote y a granel, también otros productos envasados como tomate frito, un surtido grande de productos de alimentación, productos de limpieza. No llevaba productos frescos como carne y pescado para evitar riesgo. Tampoco llevaba huevos en verano.

Visitaría pueblos que no tenían tiendas...

—Tiendas casi no hay en los pueblos y los pocos que quedan están aguantando. Están mal intentando llegar para poder jubilarse.

¿Qué se lleva de sus años como vendedor ambulante?

—Conocí a mi mujer gracias a la venta ambulante. Tenemos nuestra casita en Santiago de la Puebla donde vivimos con nuestra niña.

¿Le ha dado pena dejarlo?

—Me ha dado muchísima pena dejar a gente que ya son como de la familia. Muchas veces ibas y te ofrecían un café o un bocadillo. Me ofrecían su casa si me dejaba tirado el camión. He llegado a llorar. Me ha dado muchísima pena, pero llegas a un punto en el que no se puede y tengo que sobrevivir. Es triste ver cómo se acaban los pueblos.

¿Cómo está el gremio?

—Ponen muchas pegas, por ejemplo a un carnicero le prohibieron llevar productos, le obligaron a que todos los productos que vendía fueran previamente encargados.

¿Ahora qué?

—Al dejarlo, como he sido autónomo no me correspondía nada, hemos gastado los pocos ahorros que teníamos hasta que he encontrado empleo. Ahora soy empleado en una empresa de Peñaranda en la que trabajé antes de ser autónomo.