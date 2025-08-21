Llega el Granito Rock a la plaza de toros de Los Santos El XXXII Festival comenzará este viernes, 22 de agosto, a partir de las 20:30 horas

La plaza de toros de Los Santos acogerá este viernes, 22 de agosto, la trigésimo segunda edición del festival Granito Rock, que contará con la presencia de los grupos Linaje, Malaputa, Rienda Suelta, Baja California, Brava y Gautxori a partir de las 20:30 horas.

Se trata de un evento musical consolidado con el paso de los años y uno de los más veteranos de Castilla y León, hasta convertirse en un importante referente para la zona de Entresierras salmantina ya que congrega cada año a más de 600 personas en la antesala de las fiestas de la localidad.

El festival corre a cargo del Ayuntamiento de la localidad y de los jóvenes de Centauri Productora y tiene como objetivos: generar el mejor evento posible para que los habitantes de Los Santos puedan disfrutar de la música y la cultura durante sus fiestas, promover la industria y apoyar a las bandas, conseguir que la comunidad forme parte de este festival y revitalizar las zonas rurales y vaciadas a través de eventos musicales, así como incentivar el turismo rural, apoyar a los comercios locales y de proximidad. La organización también pretende hacer ver a los asistentes la importancia y el impacto que tiene el Granito Rock como generador de experiencias, un lugar en el que reivindicar, en el que saltar y soltar toda la adrenalina.

Entre las novedades que trae esta edición se encuentra la habilitación de una zona de acampada libre gratuita en el entorno del recinto y acceso a los aseos, además de una amplia zona de aparcamiento. Igualmente, contará con un fotomatón que permitirá llevarse un recuerdo impreso del evento a los asistentes.

El festival ha llevado a cabo también una iniciativa para incentivar el comercio local de modo que los asistentes al Granito Rock podrán guardar los tickets de los comercios colaboradores del evento, añadir su nombre y apellidos y llevarlo al Ayuntamiento de Los Santos a la taquilla del festival hasta las 23.00 horas. «El alma del Granito Rock es su gente, los vecinos de Los Santos y sus seguidores. Por ello queremos que no se pierdan las buenas costumbres», señalan desde la organización del festival.