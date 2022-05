Las tres orquestas nacionales que actuarán en Babilafuente este verano

Babilafuente contará con tres discotecas móviles y tres orquestas durante las próximas fiestas de San Roque. La famosa y conocida agrupación París de Noia volverá a la localidad para clausurar las celebraciones en la noche del 17 de agosto.

El concejal de Festejos en el Ayuntamiento de Babilafuente, Antonio Paz, se encargó de ofrecer ayer estos y otros detalles acerca de las fiestas grandes de la localidad, que en principio plantean dar comienzo en la noche del día 12 de agosto, para aprovechar el final de semana.

Lo hizo tras la pregunta planteada por Francisco Javier González, portavoz de la formación BIEN, durante el pleno ordinario.

Las tradicionales propuestas de la semana cultural se repartirán entre los días 6 y 11 de agosto. “Se apuesta de este modo por reducir el componente cultural y ampliar el festivo para compensar esos años en que no se pudo tener festejos”, según explicó la edil Paz Bautista.

Además, se contratará la plaza de toros tan sólo durante cuatro días. La idea es destinar este recinto de titularidad privada únicamente para el festejo taurino y desplazar las actividades al centro del municipio.

El equipo de Gobierno quiere apostar por llevar la fiesta de pueblo y evitar “un modelo a la andaluza”, en el que la feria se saca a un terreno a las afueras, según dieron a entender en la reunión celebrada en el salón de sesiones municipal.

Aún no quisieron desvelar el presupuesto destinado a fiestas, aunque calculan que rondarán los 100.000 euros, como estaba estipulado en el presupuesto.

El concejal popular Daniel García Martín vaticinó además la pronta presentación del cartel de la novillada.

El portavoz de BIEN propuso la utilización de la explanada pública junto al pabellón para centrar todo lo relacionado con las ferias y fiestas de la localidad, con el fin de facilitar por ejemplo la situación de ferias, grandes orquestas y otras propuestas. Consideró que esta ubicación es adecuada debido a la cercanía de tres de los cuatro bares existentes en la localidad.

Precisamente las dimensiones hacen que de momento se esté estudiando el lugar en el que actuará la orquesta Paris de Noia, cuyo tamaño determinará su emplazamiento final.

Aunque en un tono más suave que en otras ocasiones, en el pleno, no se echaron en falta los debates entre Eladio Palomero, portavoz del Grupo Popular, y Francisco Javier González. En uno de ellos, el primero aludió a las publicaciones en Facebook del segundo “que me comunican porque yo no tengo Facebook”, justificó. “Pues yo he visto un Eladio Palomero”, respondió González. “Pues será otro”, replicaba Palomero.