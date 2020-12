La vuelta al colegio en Macotera tras el puente festivo de la Constitución y la Inmaculada no estuvo exenta de polémica después de que profesores y alumnos se encontraran con que no había calefacción en ninguno de los dos edificios del CEO Miguel Delibes, de la localidad.

Teniendo en cuenta que la entrada de los escolares tuvo lugar a primera hora de la mañana, con una temperatura que apenas llegaba a un grado centígrado en la calle, la situación generó las quejas de numerosos padres y madres del alumnado.

El grupo municipal Popular en el Ayuntamiento macoterano se hizo eco precisamente de dichas quejas añadiendo que “la situación empeora cuando se enchufan los radiadores para caldear las aulas y se va la luz porque la potencia que hay no soporta tanto aparato eléctrico puesto”, aseguran.

El portavoz del PP, Jacinto García, afirmó además que “no hablamos de un hecho puntual, sucede más veces de las que quisiéramos” y se preguntó si el problema radica en la dejadez, la falta de medios y de personal o qué motivos existen.

“Lo que está claro es que es injusto para los niños ya que entre esto y la ventilación necesaria por el problema del COVID es imposible crear un ambiente adecuado para el bienestar de los alumnos. Debe ser prioritario cuidar y mimar todo lo que tenga que ver con la infancia, invertir tiempo, esfuerzo y presupuesto es fundamental para que no sucedan cosas así que se llevan repitiendo varios años ya en Macotera”, añadieron los populares.

Por su parte, el alcalde de la localidad macoterana, Antonio Méndez, explicó que “no es que el colegio no tenga calefacción sino que se había producido un fallo técnico y el sistema no arrancaba probablemente por haber estado parado estos días de atrás y por el frío que ha hecho, también pasó ayer lo mismo en el consultorio médico”.

El regidor añadió que “la calefacción funcionaba pero, repito, no arrancaba para quemar gasoil y creo que eso mismo confundió un poco a primera hora al profesorado porque tardaron en avisar hasta que vieron que no se generaba calor. Nada más que me lo comunicaron acudí yo mismo a ver qué pasaba y tardé otro buen rato en conseguir que arrancara pero finalmente se logró”, señaló el alcalde.

Antonio Méndez recordó, también, en referencia al PP que “las cosas se estropean, fallan, se rompen o en un momento puntual no funcionan como nos ha pasado con la calefacción y lo hemos solventado en cuanto hemos tenido conocimiento del problema”. Los responsables municipales no dudaron tampoco en pedir disculpas por las molestias que se han podido originar ante problemas puntuales como éste.