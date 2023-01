Las matanzas llenan de alegría y sabor la provincia salmantina

Los enérgicos habitantes de Villanueva del Conde continuaron entregados a la fiesta matancera durante la noche, con un baile tradicional en las antiguas escuelas. La jornada quedó marcada por la curiosidad de los jóvenes y pequeños por la tradición. Tanto es así que los presentes estaban tan cerca del marrano como los propios matanceros, observando con detalle el proceso, no sin antes haberse atrevido a adivinar el peso en arrobas, y lanzado inquisitivas miradas a la anatomía del animal mientras los expertos se entregaban a la faena.

Villanueva del Conde sorprendió a Laureano Martín Robles al nombrarlo matancero de honor de la edición de 2023, tras lo cual tuvo lugar la subasta de las piezas del cerdo extraídas. Después todos disfrutaron de una copiosa comida a base de patatas meneás y chichas, comida a cargo de Catering Gabriel. La fiesta se alargó durante la tarde e incluso la noche, ya que los tamborileros brillaron no solo animando el ambiente, ya que tuvo lugar un sentido homenaje a título póstumo al tamborilero “El Tío Mozo”, conocido y querido por el pueblo.

Para ir entrando en calor los asistentes disfrutaron de un c onvite de aguardiente y perrunillas por cortesía del Ayuntamiento y gracias a la colaboración de los jóvenes del municipio, volcados de lleno en las fiestas del pueblo serrano.

Los vecinos de Villanueva del Conde madrugaron para encontrarse en la plaza del Solano, epicentro de muchos festejos. Con la animación de Cateja Teatro para guiar la jornada y narrar el evento, los vecinos, muchos de ellos vestidos con ropajes tradicionales para no desentonar, observaron el chamuscado, raspado y despiece a la antigua usanza de un marrano de unos 240 kilos.

La Plaza Mayor de San Esteban de la Sierra se convirtió desde bien temprano en el escenario de la celebración de la matanza tradicional, una de las primeras fiestas del año que se organizan en el pueblo y que suele anteceder a la patrona, Santa Águeda.

Los vecinos y visitantes que llegaron hasta la Plaza encontraron ya el cerdo sacrificado conforme a la legislación de bienestar animal que impide la presencia de público en estas celebraciones tan arraigadas. El resto de la celebración se desarrolló según la forma tradicional: se chamuscó el cerdo con helechos y se despiezó después sobre dos canastos de castaño, al uso de la localidad.

No faltó un chocolate caliente con bizcochos y, ¡cómo no!, al aguardiente y el anisete para animar una mañana no tan fría, lluviosa y húmeda como en otras zonas de la provincia. El público llegaba poco a poco a la Plaza para presenciar el despiece del animal y tuvo también la oportunidad de asistir a la charla ofrecida por Jesús González López, uno de los dos técnicos municipales de turismo, sobre la historia y tradición de la matanza en el salón del Ayuntamiento.

No faltó la primera de las degustaciones con las costilletas asadas y las primeras chichas, que hicieron las delicias del público presente. Este domingo se celebrará la segunda de las degustaciones con chichas y los lomos del cerdo. Además, se celebrará la rifa del cuadro donado por Ángel Gómez Mateo entre las papeletas vendidas para colaborar con la financiación de la fiesta, que organiza la asociación cultural El Álamo con apoyo del Ayuntamiento.

La celebración contó con la presencia de numerosos niños, que no perdieron detalle de una costumbre tan arraigada en el medio rural, pero que se va perdiendo, y con los jóvenes de San Esteban, que participaron en la celebración desde primera hora.