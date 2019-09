Las ermitas humilladero más bellas de Salamanca

Hablar de la historia de España sin su vinculación con la devoción religiosa no es posible. Desde tiempos remotos, las diferentes culturas que han poblado la vieja piel de toro siempre han ofrecido una relación muy estrecha con las divinidades. Con la llegada del cristianismo, dicha devoción adquiere un protagonismo mayor y las manifestaciones en forma de capillas, ermitas, santuarios, iglesias y catedrales se multiplican por toda la geografía nacional. No hay ciudad, municipio o pedanía que no cuente con su propia iglesia o ermita. Salamanca no es una excepción. Al contrario, la provincia es vasta y rica en este tipo de manifestaciones, especialmente a partir de los siglos XI y XII, con motivo de la repoblación. Desde entonces, el sentimiento y el fervor religioso van unidos al desarrollo y manifestaciones culturales y sociales de cada población. Y de entre estas manifestaciones religiosas, plasmadas en todo un reguero de edificaciones singulares, destacan con luz propia los conocidos como humilladeros, que, según su definición, pueden entenderse como esa “cruz de piedra rodeada de escalones para que descansaran los viajeros” y situadas en los cruces de caminos, aunque con el paso del tiempo esa manifestación erigida al aire libre comienza a techarse, a modo de ermita, y da lugar a lo que hoy en día define la Real Academia de Lengua (RAE) como “lugar devoto que suele haber en las entradas o salidas de los pueblos y junto a los caminos, con una cruz o imagen”.