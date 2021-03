La ‘protección divina’ de esta salmantina frente al virus

Los mayores de los otros 17 municipios que junto a Peñaranda forman la Zona Básica de Salud también fueron llamados para recibir la vacuna en la cabecera de comarca y la gran mayoría tuvieron que echar mano de hijos y nietos para desplazarse hasta el pabellón polideportivo peñarandino.

Éste fue el caso de Felipa Sánchez Cembellín, vecina de Mancera de Abajo, y que con 90 años tuvo además la suerte de entrar en el primer turno de vacunaciones masivas. Felipa Sánchez acudió, además, con una de sus hijas y con uno de sus nietos, Fernando García Gutiérrez, párroco de varias localidades del entorno como Macotera, Santiago de la Puebla, Alaraz, Malpartida, Salmoral y la propia Mancera de Abajo, además de ser párroco solidario de Peñaranda.

“No he sentido nada cuando me han puesto la vacuna, más fácil no puede ser”, comentó Felipa, madre orgullosa de siete hijos y abuela de 12 nietos. Fernando García vivió, también, con especial alegría el momento en el que su abuela recibió esta primera dosis de la vacuna del COVID teniendo en cuenta que a lo largo de este último año ha vivido en primera persona situaciones muy complicadas que ha dejado el coronavirus y, sobre todo, despedidas a los que no pudieron finalmente superarlo.

La presencia del sacerdote en el pabellón también reconfortó a los feligreses de los distintos pueblos que atiende y que en ese momento estaban en el recinto y que se sintieron un poco más seguros con la “protección divina”.