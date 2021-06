El Ayuntamiento de Puente del Congosto ha puesto en marcha la renovación de la zona de baño junto al río Tormes con el objetivo de adecentar la zona y modernizarla tras la riada de diciembre de 2019, que provocó numerosos daños en el entorno.

Se trata de la zona fluvial de la provincia que posiblemente atraiga a un mayor número de visitantes a lo largo del verano y, a partir de este, podrán disfrutar de la conocida como playa de Puente del Congosto de una manera diferente. En principio, las actuaciones se están llevando a cabo en el entorno del río ya que dentro del cauce, más allá de la limpieza, no se puede actuar dado que la competencia es de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).

En el exterior, como están comprobando los vecinos y visitantes, sí se están llevando a cabo mejoras, que corren a cargo de las ayudas directas que concedió la Diputación provincial para acondicionar la zona como consecuencia de la riada.

Entre las mejoras ya realizadas por la corporación que preside Ángel Rosado, figuran la instalación de farolas y bancos de piedra a lo largo del paseo fluvial desde el casco urbano hasta la presa. Asimismo, se ha mejorado la seguridad en el entorno de la playa con la instalación de vallas de madera que impedirán el paso de vehículos al cauce del río y se ha extendido más arena para facilitar la estancia de los bañistas durante los días de verano.

El Ayuntamiento decidió no solicitar este año la declaración de zona apta para el baño después de que la Junta de Castilla y León denegara dicho reconocimiento el año pasado. Fue el único municipio de Salamanca que disfrutó de ese reconocimiento durante años pero el ejecutivo autonómico alega ahora el riesgo de crecidas (que tienen lugar en invierno fundamentalmente y no en verano) para denegar la autorización. Este hecho no impide que la localidad se convierta de nuevo este año en una de las alternativas más destacadas para el ocio de salmantinos y visitantes.