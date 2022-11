La pareja salmantina que ha regresado a su pueblo recorriendo 2.000 kilómetros en bicicleta

La vida da muchas vueltas, y en el caso de Víctor y Lidia, las da también al mundo. Este es el planteamiento que empujó a la pareja a comenzar una nueva etapa en sus vidas, abandonar Suiza, su lugar de residencia y trabajo, y regresar a Fuenteguinaldo, su pueblo, aunque de una manera inusitada: en bici, transmitiendo así un ejemplo palpable de que los importante no es solo el destino, sino que hay que disfrutar del viaje.

¿Cómo acabó un vecino de Fuenteguinaldo viviendo en Suiza?

—En el 2013, cuando acabé la universidad, la tasa de paro juvenil en España era la más alta de la historia. Lidia y yo estuvimos pensando qué podíamos hacer hasta que las cosas mejoraran. En aquella época mucha gente se fue al extranjero. Mi hermana mayor vivía en Suiza y acababa de tener su primer hijo —y mi primer sobrino— y nos ofreció cuidarlo a cambio de poder vivir con ellos en su apartamento de Lausana, así que mi primer trabajo después de la universidad fue calentar potitos y cambiar pañales mientras aprendíamos francés.

¿Cómo era la vida allí en comparación con la vida aquí?

—Conseguí unas prácticas en una empresa de servicios informáticos en 2014, me hicieron fijo y he estado trabajando con ellos hasta que decidí dejarlo el pasado mes de agosto. Lidia ha trabajado en varios salones de belleza como estilicen, incluso llegó a montar su propio negocio en 2020. A pesar de estar muy a gusto en Suiza, siempre habíamos tenido el sueño de poder viajar por el mundo, y después de la pandemia nos atrevimos a dejar nuestros trabajos y a dar el paso. Habíamos estado ahorrando con este objetivo y sentíamos que era el momento ahora que no teníamos ningún tipo de atadura. Así que este viaje en bicicleta es sólo una parte de otro viaje mucho más largo.

¿Cómo ha sentado el cambio, y cómo fue la llegada?

—Uno de los mejores momentos del viaje fue el recibimiento que nuestra familia y amigos nos había organizado. Nos pilló completamente por sorpresa. No faltó de nada: pancarta, confeti y música en la entrada del pueblo. Tenemos la mayor parte de nuestra familia allí y nuestros amigos de toda la vida; ha sido siempre lo que más hemos echado de menos. Por supuesto la comida y el clima también son muy distintos, pero nos hemos adaptado bien. Ahora vamos a estar dos meses viviendo en Fuenteguinaldo disfrutando de todo esto mientras preparamos la siguiente etapa de nuestro viaje: Asia.

¿Es la primera hazaña de este tipo?

— Durante estos nueve años en Suiza hemos recorrido el país en bicicleta en viajes de varios días, pero siempre durmiendo en hoteles, así que se puede decir que era la primera vez que hacíamos un viaje con “la casa a cuestas”. Habían sido siempre buenas experiencias, por lo que pensamos que qué mejor manera de empezar nuestra vuelta al mundo que volviendo al pueblo en bicicleta. Hemos tardado un mes y medio y hemos recorrido 2010 kilómetros. Hemos cambiado el verde y montañoso paisaje alpino por el verde de nuestro pueblo gracias a las lluvias del otoño.