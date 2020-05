La localidad salmantina que solo quiere franjas horarias por la mañana

"Aunque no podemos prohibir ni hacer más restricciones de las establecidas en la norma del Gobierno para iniciar a partir de hoy el desconfinaimento de la población, sí vamos a establecer unas recomendaciones para evitar la afluencia masiva de vecinos a las mismas zonas y que no se produzcan aglomeraciones en las principales zonas verdes del municipio”. Así lo reconoce la alcaldesa de Cabrerizos, Lourdes Villoria, dado que su municipio es un lugar con “varias vías de escape” y hay que intentar frenar las ansias de la población por salir más allá de lo permitido, insiste. Además, aunque no tiene restricción horaria al no superar los 5.000 habitantes (actualmente cuenta con 4.263), reconoce que “ya es un volumen de población muy elevado y se hace necesario regularlo de alguna manera”.

Por ello, ha emitido un bando en el que, al igual que hizo la pasada semana cuando se autorizó la salida de los niños menores de 14 años, para pedir serenidad y sentido común a los vecinos y aconsejarles escalonar las salidas para evitar esas aglomeraciones que pueden conllevar un mayor riesgo. En este sentido, recomienda a las personas mayores de 70 años que efectúen sus salidas de 10:00 a 12:00 horas por la mañana o de 15:00 a 17:00 horas por la tarde, dado que son un colectivo de alta vulnerabilidad. Asimismo y dada la amplitud del horario de salida, para que no se produzca la de todos al mismo tiempo, aconseja que los vecinos que no estén trabajando, salgan por la mañana.

Además, recuerda que la salida por los caminos rurales sí está permitida, para que no se acumule la población en zonas como el parque Teso de la Cruz o en las inmediaciones del campo de fútbol.