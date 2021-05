Una sentencia del Juzgado nº 2 del Contencioso-Administrativo de Salamanca ha anulado la convocatoria del Pleno municipal del día 29 de enero de 2020 como consecuencia de la presentación de una polémica moción de censura contra el alcalde socialista Agustín Calvo, por considerar, según reza textualmente en dicha resolución, “que la misma no es conforme a Derecho”.

En dicho auto se resuelve a favor del recurso presentado por Agustín Calvo y los concejales Victoria Benito Fernández y Raúl González Panchuelo, tras considerar que la moción no cumplía con los presupuestos que se exige a toda moción de censura para ser considerada válidamente propuesta. Se considera que la moción de censura no fue presentada por la mayoría o el número de concejales exigible y donde, de forma literal, se dictamina que “la convocatoria de Pleno impugnada no ha observado las exigencias establecidas en el Art. 197.1.a) LOREG en tanto que la mayoría absoluta exigible del número legal de miembros de dicho Ayuntamiento son cinco por haberla firmado un concejal que ha formado parte del mismo grupo político municipal que el alcalde contra el que se formula la moción”.

Dicha moción, debatida en un Pleno cuya convocatoria la justicia ha declarado nula, supuso que “el concejal tránsfuga Audacio Viloria accediera a la alcaldía mediante una alianza, o con el apoyo de otro concejal tránsfuga de Ciudadanos y de otros dos ediles pertenecientes al Partido Popular tras abandonar el Grupo Municipal Socialista y formar en las listas del PSOE por donde fue elegido y que abandonó”, según detallan desde el PSOE.

En este sentido, el PSOE de Salamanca ha hecho también público su deseo para que esta sentencia sea firme cuanto antes y que en el ayuntamiento de Arapiles se restablezca la voluntad de los vecinos emitida en las últimas elecciones municipales en las que ganó Calvo.