La iniciativa solidaria de este municipio salmantino que se debería copiar en el resto de España

Una iniciativa que surgió de un comercio y a la que rápidamente se sumaron tanto el Ayuntamiento como la parroquia, seguidos muy de cerca por el resto de establecimientos que a día de hoy pueden mantener sus puertas abiertas y que pensaron en la creación de una “hucha solidaria” con la que recaudar fondos de ayuda a los más necesitados.

“Ante el primer caso de urgente necesidad detectado en un vecino, la buena gente del pueblo se ha volcado sin esperar a que la ayuda llegara por otro lado, algo muy loable”, destaca el alcalde Manuel Rufino García.

A través de las redes sociales, los impulsores y colaboradores de la campaña solidaria han ido avisando de los establecimientos en los que se puede realizar las donaciones, al igual que la parroquia ha prestado su cuenta bancaria para recoger fondos de aquellos que así lo prefieran señalando en el concepto “Hucha Covid-19”.

Una “hucha solidaria” que servirá para paliar de alguna forma la situación detectada, pero que también quieren que llegue a otros posibles casos que pudieran surgir y “no solo en La Fuente de San Esteban, también en los pueblos más cercanos, anejos del municipio, de Boadilla, Muñoz y Santa Olalla".

Del mismo modo, tanto el Consistorio como la parroquia, encabezada por Anselmo Matilla, están en contacto con la trabajadora social “al ser la que mejor conoce las situaciones de necesidad y a la que se pueden comunicar nuevos casos”.

“El Ayuntamiento se sumó desde el principio a la propuesta de crear un fondo solidario ante el primer caso de urgente necesidad de un vecino, porque tenemos que estar para ayudar dónde no lleguen otras instituciones, no podemos permitir que haya necesidades básicas que no se cubran”, destaca Manuel R. García, alcalde de la localidad.