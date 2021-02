La frontera con Portugal amplía su cierre hasta al menos el día 16

España y Portugal extienden 15 días más el cierre de fronteras, que inicialmente quedaría abierto el día 1. Así, la nueva prórroga a partir del lunes queda fijada hasta el 16 de marzo. La noticia ha supuesto un varapalo anímico para los vecinos de La Raya salmantina, cuya economía se ve intensamente afectada a medida que se prolonga el cierre.

El alcalde de Fuentes de Oñoro, Isidoro Alanís, municipio fronterizo que ahora sirve de cortafuegos, siendo el único por el que se puede acceder cumpliendo los requisitos exigidos, ha manifestado su rechazo a las medidas. “Consideramos que no se deberían adoptar, van en contra de uno de los principios fundamentales de la Unión Europea, que es la libertad de movimiento de las personas”, afirma el regidor oñorense.

Asimismo, añade que “no se consigue absolutamente nada” . En este sentido, sugiere que se trata de una estrategia política. “Sirve para disimular, como que se está haciendo algo”.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que los municipios fronterizos viven principalmente del paso entre España y Portugal, y que sin ello se convierten en “localidades desérticas”, ya que, aseguran, sin ese flujo constante, la economía cae en picado.

La noticia, no obstante, no sorprende a los vecinos, que desde el primer día de cierre temían interminables prórrogas, sumidos en la incertidumbre. “La primera vez que se decretó el cierre por quince días, dije que no se lo creían ni ellos, que esto iba a ser para largo”, mantiene Alanís.

También los negocios sospechaban que el cierre se extendería indefinidamente; un cierre que además de afectar a los comerciantes, supone grandes trabas en el día a día de vecinos que regularmente tienen que cruzar la frontera y ahora se ven obligados a dar rodeos por ser Fuentes de Oñoro-Vilar Formoso el único paso abierto sujeto a control policial.

Cabe recordar las excepciones por las cuales está permitido cruzar la frontera: ciudadanos españoles cuyo cónyuge o similar, y ascendientes y descendientes que vivan a su cargo, siempre que viajen con o para reunirse con éste; residentes en España y estudiantes que cursen sus estudios en España; residentes en otros Estados que se dirijan a su domicilio habitual; y por motivos laborales, entre otros.