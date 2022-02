La familia numerosa que se ha mudado de Málaga a la Sierra de Francia gracias a internet

Se trata de la familia Morales, que se asentó en San Esteban el 4 de enero pasado, según cuenta Antonio, el padre: “Venimos de Fuengirola. Yo soy de Almería y mi mujer de Málaga capital, pero nos casamos y nos fuimos a vivir a Fuengirola. Allí hicimos nuestra vida y nacieron todos nuestros hijos”. Su llegada a la localidad serrana puede considerarse prácticamente casual, salvo por las iniciativas que lleva a cabo el Ayuntamiento para promoverse. “Relación con el pueblo no teníamos ninguna, cero. He estado colaborando con un proyecto que se llama «Vente a vivir al pueblo.com», una plataforma de internet que lo que hace es convencer a los alcaldes para que se unan a su plataforma y dar conocer el pueblo. Colaboré como autónomo y un día me metí a ver qué pueblos había y allí descubrí San Esteban de la Sierra . No sabía que existía. Era el único pueblo de Salamanca, al menos en aquel momento, que estaba en la plataforma, pensé qué bonito es y se lo comenté a mi mujer”, relata.

“Te sientes más seguro como padre y los niños son felices, pueden correr”, señala Antonio Morales

El cambio ha sido radical ya que de Málaga se han venido a la Sierra salmantina: “La Costa del Sol está muy bien, todo el mundo quiere irse para allá, pero hay mucho estrés, la vida es diferente a los pueblos, hay un nivel de vida que requiere mucho dinero para poder vivir allí. Empezamos a establecer contacto con el alcalde, quedamos, vinimos una primera vez, vinimos una segunda y al final decidimos que nos vendríamos en enero y el día 4 hicimos realidad este comienzo de nuevo proyecto”. Lo han hecho con cinco de los siete hijos que tienen. El mayor, de 21 años, estudia en Murcia y la segunda se encuentra en Barcelona aunque se vendrá para San Esteban. Los otros tienen entre 15 y 3 años. Salvo el mayor, los demás están empadronados en el pueblo. Está contento con haber llevado a cabo este cambio ya que, como señala, “para los niños es como si tienes un pajarillo encerrado y de repente les abres la jaula. El colegio les encanta, los profesores son muy competentes, también la guardería y la de 15 años, que la tenemos en Linares, otro tanto de lo mismo. Te sientes más seguro como padre y son felices porque pueden correr. Son muy activos y, quieras que no, en un sitio como este en el que los coches van con tranquilidad y los vecinos colaboran y te ayudan, te preguntan, te saludan, es un ambiente totalmente diferente”.

Llegaron a San Esteban siendo unos desconocidos, recuerda Antonio: “Cuando te trasladas a un pueblo el problema mayor es que la gente no te conoce. Después de varios intentos conseguimos una casa adecuada. Quedamos con dos familias que, por diferentes motivos, se echaron atrás y de las tres casas que vimos me alegro que no salieran las otras porque esta está más adaptada a una familia como la nuestra. Estamos muy agradecidos al alcalde por un lado, que nos echó una mano, y a la familia que nos ha alquilado su casa sin llegar a conocernos y parece que han confiado en nosotros”. Su llegada a San Esteban no es flor de un día. Puede trabajar por internet ya que está desarrollando un proyecto relacionado con el desarrollo rural, aunque busca un complemento de apoyo mientras sale el proyecto, pero como él mismo explica: “Estamos empadronados y eso no es cosa para un día. El hecho de empadronarme en un sitio supone que yo las bonificaciones que tengo en Fuengirola por el piso (el IBI a mitad de precio) ya no las tengo. Es una cosa seria, no es para un día o un mes. Ha sido muy pensado y meditado y es maravilloso”.