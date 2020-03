La falta de nieve en La Covatilla deja a 7.000 niños sin esquiar

El presupuesto para esta actividad era de 100.000 euros que se destinará para otras propuestas de deporte y naturaleza

En total, según diferentes estimaciones, se esperaba la visita de 7.000 niños de diferentes provincias hasta la estación bejarana, pero no ha podido ser por la falta de nieve. Una falta de nieve que se suma, según denuncian diferentes grupos municipales, a la falta de producción de nieve. Pese a que desde la Alcaldía se reitera que no se han dado las condiciones para la producción de nieve en la estación de esquí, los grupos PP, TAB y Cs no opinan lo mismo y han pedido responsabilidades. “Ha sido una pésima gestión porque no se hicieron los trabajos de mantenimiento a tiempo, pero llevan cerca de nueve meses gobernando y no hacen nada”, señaló Alejo Riñones en una reciente intervención ante los medios. En la misma línea, la concejala de Cs, Francisca Andrés, reclamó responsabilidades políticas sobre la gestión de la estación y Tú Aportas, ayer mismo, pidió “que el Equipo de Gobierno sigue dando palos de ciego a la hora de tomar decisiones que afectan a La Covatilla sin haber tenido en cuenta que éstas deberían haberse tomado basándose en la realización de una auditoría técnica y económica al tomar las riendas del Ayuntamiento (cosa que no se hizo) y un Plan Director actualizado que hubiera diseñado un equipo de profesionales que conociera el sector de las estaciones de esquí”.