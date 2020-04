La Diputación de Salamanca alivia la economía de familias desfavorecidas al retrasar los impuestos

Se beneficiarán empresas que hayan cerrado, afectados por ERTE y familias con muertos por coronavirus

Para agilizar la tramitación de los aplazamientos o fraccionamientos, según indicó la Diputación de Salamanca en un comunicado e prensa, solo se exigirán dos requisitos. Por un lado, la declaración responsable de que se encuentra en alguno de los supuestos contemplados y la domiciliación bancaria de los pagos. No será necesario la aportación de ninguna garantía para deudas inferiores a 30.000 euros.

El presidente de la Diputación, Javier Iglesias, señaló que este respiro que da la Diputación a los ayuntamientos no va a repercutir en las arcas municipales: “Los ciudadanos van a poder retrasar el pago de los impuestos pero a los ayuntamientos no les va a faltar liquidez. Tenemos un crédito que va a permitir adelantar ese dinero a los municipios para que no noten esa flexibilización de los periodos de cobranza”. Iglesias recordó que Regtsa es “un mero gestor de tributos de los ayuntamientos” y señaló que serán los pueblos los que se interesen por aplicar estos beneficios.