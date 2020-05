La desilusión de los que se han quedado sin Fase 1... por la burocracia

Desilusión y prudencia. Esas son las palabras que más se escuchan en las cuatro zonas básicas de salud de la provincia que esperaban estar desde mañana lunes en la llamada Fase 1 y que no lo harán. Los 13 municipios agrupados en Matilla de los Caños, la decena integrados en Fuentes de Oñoro, más la media docena de los correspondientes a Cantalapiedra y los trece de la zona de Calzada de Valdunciel hacen un total de 42 localidades y 10.363 vecinos que se han quedado a la espera. Los municipios de estos pueblos han señalado como uno de los factores administrativos que les ha dejado para una nueva petición de cambios de fase la premura con la que se envió el viernes, por parte de la Federación Regional de Municipios y Provincias en Castilla y León (FRMCYL), un cuestionario sobre la evaluación de las fases de desescalada, cuestionario que les había trasladado la Junta para que respondiesen al mismo los alcaldes de las zonas básicas de salud y que llegó tarde.

“Pasar la Fase 1 en este momento no iba a suponer grandes cambios para esta zona, aunque no es menos cierto que no se pasa a la siguiente fase simplemente por un problema administrativo”, aseguró ayer el alcalde de Fuentes de Oñoro, Isidoro Alanís, quien afirmó que “esta situación pone de relieve que no ha existido un procedimiento claro, demostrando que el sistema actual de administraciones superpuestas no funciona con tantas instituciones y tanta gente que tiene que opinar que lo hace todo muy complicado”.