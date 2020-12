La Covatilla confía en la próxima borrasca para poder abrir

La estación de esquí de La Covatilla ha perdido la posibilidad de abrir durante el fin de semana de la Navidad y espera ahora un cambio de condiciones climatológicas para poder poner en uso las instalaciones, al menos, antes de que acabe el año.

Con esa idea trabajan los responsables, que mantienen la esperanza en que la borrasca que se espera a partir de mañana pueda traer algo de nieve a la sierra y, con ello, posibilitar la apertura de alguna pista. Así lo indicaba el responsable de la estación, José Antonio White, al explicar que “a partir del lunes viene una sucesión de borrascas con aire frío que algo dejarán y es posible que podamos producir nieve. Lo que hacemos es echar el resto para poder abrir lo que sea. Si nos deja nieve, arriba, y si podemos producir nieve abajo, abriríamos automáticamente. Está todo preparado pero nos falta lo más importante que es la nieve”.

De hecho, ya se lleva días trabajando en la producción de nieve con los cañones, sobre todo en las pistas de Debutantes y la zona baja de la estación pero, como añade White, “tampoco tenemos condiciones favorables porque el viento es muy fuerte y tampoco hay una temperatura ideal”, reconoce el responsable de la estación en que insiste en que los esfuerzos realizados para hacer nieve están siendo complejos. “Lo que hacemos es seleccionar los momentos adecuados por no tenerlo todo encendido para no perder demasiado el tiempo, porque el consumo energético es elevado y para no producir nieve que no te pueda servir”. En estas últimas jornadas, el principal problema ha sido el viento, que ha condicionado las labores de producción de nieve.

También la alcaldesa, Elena Martín, avanzó que las posibilidades de precipitaciones en forma de nieve que se esperan podrían permitir la apertura en Nochevieja y Año Nuevo pero, como señaló la regidora, todo dependerá de la cantidad de nieve que caiga.

De cualquier forma, desde el equipo de Gobierno se ha reiterado en varias ocasiones que la estación está lista para abrir a falta de la nieve.