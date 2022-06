La borriquilla llega a Vitigudino

Desde la adquisición por parte de la Hermandad de Jesús Amigos de los Niños, la imagen ha estado en Salamanca y ahora la intención es que sirva de inspiración y apoyo a otros pueblos. “En Vitigudino están muy ilusionados con la iniciativa”, insiste Carlos Vicente. “Yo personalmente no quería deshacerme de ellas, por eso surgió esta idea. Seguirá rotando por pueblos que la necesiten y estén interesados”, recalca el presidente después de que la imagen fuera presentada oficialmente ayer por la cofradía de Vitigudino en la capilla de El Pilar, su lugar mientras no desfile en procesión.

“Decidimos ceder este grupo para reavivar la Semana Santa en los pueblos que no tienen esta pieza sin que les suponga una inversión, sin costes, bajo la única condición de que cuando la misma haya tomado impulso, si lo hace, adquieran una”, señala Carlos Vicente, quien destaca además que pese a tratarse de un grupo escultórico hecho en pasta de papel a partir de un molde , tiene su propia historia. “Indagamos y descubrimos que desfiló los primeros años en Madrid, a finales de la Guerra Civil”, apunta.

El objetivo de la cesión temporal de la imagen a distintos pueblos es reavivar la Semana Santa sin necesidad de inversiones

Aunque Ledesma no adquirió su propia borriquilla después de tantos años, bien porque la Semana Santa no cuajó hasta tal punto, o porque decidieron no dar el paso, tal y como explica Carlos Vicente Hernández, la Hermandad de Jesús Amigo de los Niños confía en que Vitigudino se vuelque en el proyecto, ya que, recuerda, tan solo tiene el Viernes Santo, por lo que este podría ser el empujón en una dirección distinta, que además convoca y atrae el público infantil.