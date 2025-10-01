D. Sánchez Ciudad Rodrigo Miércoles, 1 de octubre 2025, 16:08 Comenta Compartir

— El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo a través de la delegación de Comercio, que encabeza Paola Martín, ha presentado las Jornadas de Revitalización Comercial del Espacio Rayano Fortificado que se llevarán a cabo los días 13 y 14 de noviembre. Una cita que reunirá a expertos, comerciantes, instituciones y ciudadanos para promocionar la economía y la cultura del Espacio Rayano Fortificado. Estos actos se realizarán en colaboración con AFECIR y gracias a la financiación de fondos europeos Interreg a través del proyecto FAR-PAX: Fortificaciones abaluartadas de la Raya.

Las jornadas serán presentadas por el artista Sergio Cardoso, quien conducirá y acompañará a ponentes y participantes a lo largo de las sesiones. La inauguración contará con la participación de los representantes institucionales del proyecto, quienes pondrán de relieve la importancia de estas jornadas para la dinamización del comercio y la cooperación transfronteriza.

El programa tiene el objetivo de crear un espacio de reflexión que otorgue soluciones para fortalecer la identidad común del espacio rayano, impulsar la economía local y poner en valor el patrimonio histórico como motor de desarrollo y contendrá ponencias y debates.