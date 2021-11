Irene Campanario, teniente de la Guardia Civil: “Una gran parte de la gente no es consciente de nuestro trabajo”

Es joven y además es la primera mujer al mando de la gran demarcación de la Guardia Civil con base en el cuartel de Vitigudino, un cargo para el que la teniente adjunta Irene Campanario se ha preparado durante los cinco últimos años en las academias Militar de Zaragoza y de Oficiales de la Guardia Civil de Aranjuez. Una vocación y una profesión de generaciones.

–Comparte con la alcaldesa ser la primera mujer al frente de Vitigudino ¿es un honor o es más un reto?

–Para mí es tanto uno como lo otro; es un honor haber alcanzado el empleo de teniente y estar al frente de esta demarcación. Y, por otro lado, es un desafío personal estar al frente de esta Compañía de Vitigudino, que es mi primer destino después de haber salido de la Academia y lo afronto con muchas ganas.

–¿Qué opinión tiene un Guardia Civil de carrera sobre cómo valoran los ciudadanos su labor?

–La mayoría de la población está muy agradecida con nuestra labor y la valoran mucho, pero desde mi punto de vista pienso que todavía hay una gran parte de la población que no es consciente de la diversidad de servicios que hace la Guardia Civil aparte de las que hacen las especialidades más visibles, como son Tráfico y Seguridad Ciudadana.

–¿A qué dificultades se enfrenta un acuartelamiento rural respecto a un urbano?

–La mayor dificultad a la que nos enfrentamos viene como consecuencia de la gran extensión de nuestra demarcación, ésta a veces nos complica llegar a los avisos o desplazarnos con celeridad de un sitio a otro.

–Por el hecho de ser mujer, ¿cree que tiene que demostrar más su valía que los compañeros varones?

–Yo creo que no; cada vez la mujer está más presente en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y se ha demostrado que podemos hacer nuestro trabajo igual que los hombres sin ninguna distinción.

–Antes de llegar a Vitigudino, ¿cuál ha sido su trayectoria profesional?

–Ingresé en la escala de oficiales de la Guardia Civil con 19 años, a través de la nota de corte de Selectividad. El plan de estudios para oficiales de acceso directo de la Guardia Civil se compone de dos años en la Academia General Militar de Zaragoza y tres años en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil de Aranjuez. Comencé mi formación en agosto de 2016 y terminé en julio de este año. Durante estos años se cursa un Grado en Ingeniería de la Seguridad y un Master en Dirección Operativa de la Seguridad mientras se recibe la instrucción militar y la formación como Guardia Civil.

–¿Cómo se decide ser Guardia Civil, por vocación, familia...?

–Pienso que pueden influir muchos factores a la hora de elegir esta profesión. En mi caso ha sido por vocación; he crecido en un cuartel de la Guardia Civil, mi padre es Guardia Civil y mi abuelo también lo fue. Siempre me ha gustado el Cuerpo y lo he vivido desde pequeña pero no fue hasta que estaba en Bachillerato cuando me di cuenta de que deseaba trabajar en la Guardia Civil. Para mí es un orgullo vestir este uniforme y especialmente ayudar a la ciudadanía.

– Como teniente a cargo del Cuartel de Vitigudino, ¿cuántas personas están a su cargo?

–La labor como Teniente Adjunta es de apoyo al mando de la Compañía que es realizado por el Capitán. La compañía de Vitigudino se compone de 95 hombres y mujeres.

–¿Cree que sería necesario potenciar o recuperar la presencia de la Guardia Civil en los pueblos?

–Potenciar el número de efectivos sería muy beneficioso para estas zonas rurales, si hubiese más personal, la demarcación tendría más presencia policial. Creo que es mejor mantener en buenas condiciones los acuartelamientos que existen y concentrar más efectivos en éstos, en vez de crear más dependencias policiales.

–¿Animaría a los jóvenes y en especial a las mujeres a ingresar en la Guardia Civil?

–Los animaría, sin duda. La Guardia Civil es un Cuerpo con una tradición y unos valores admirables, pero a la misma vez se ha ido modernizando y evolucionando con la sociedad, lo que ha permitido que haya estado presente desde hace 177 años hasta la actualidad. Además, la Guardia Civil tiene una gran diversidad de áreas donde trabajar, variedad de especialidades que te permiten tanto pilotar un helicóptero como trabajar en un laboratorio o dedicarte a investigar. Animo a los jóvenes, que a lo mejor no han tenido como yo la cercanía a la Guardia Civil, a que pregunten y se informen sobre las especialidades que existen dentro del Cuerpo.

–¿Cuáles son las principales actuaciones que se dan en un acuartelamiento rural?

–Nuestra demarcación, aunque es muy extensa, tiene un nivel de delincuencia muy bajo. Por ello, nuestras principales actuaciones son las de auxilio al ciudadano y presencia en la zona por si hay que intervenir.