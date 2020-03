Habla el ‘héroe panadero’ salmantino: “Emociona que la gente agradezca que te juegues el tipo”

Tiene 52 años y lleva desde los 18 ejerciendo una profesión que muchas veces pasa desapercibida, pero que en esta crisis se ha vuelto vital para los vecinos confinados que única y exclusivamente reciben una visita al día, la del panadero Martín Manuel Díez García, con establecimiento en Cabrerizos y reparto en San Morales y Aldearrubia, y que hace apenas unos días recibía un caluroso aplauso de los vecinos de este último municipio, que son muy conscientes de la importancia de su trabajo y de los peligros que acarrean estos desplazamientos en época de coronavirus.

–¿Qué cambios ha habido en la demanda de pan estos días?

–Pues estamos teniendo muchísimo trabajo porque la gente se está desplazando a los chalets que tiene en los pueblos y nos está aumentando muchísimo la faena, casi tanto como en agosto, porque en Aldearrubia y San Morales no hay tienda y desde Cabrerizos lo distribuimos.

–¿A qué cree que se debe el aplauso recibido en Aldearrubia?

–En los pueblos no es como en la capital, todos nos conocemos, tenemos una amistad. Yo en verano siempre le llevo un bollito a los niños y como ahora están sin colegio pues también se lo llevé, y como ese día además estaba un poco de bajón y llevamos muchos años viéndonos, la gente ya me conoce la cara y un vecino me preguntó qué me pasaba y al día siguiente me salieron con esto. Me quedé ‘flipado’ porque éste es mi trabajo, yo me dedico a esto.

–¿Le ha gustado ese pequeño reconocimiento de los vecinos?

–La verdad es que a veces piensas que estás todos los días en la calle, que te estás jugando el tipo y te gusta que la gente te lo agradezca, que hay gente que sí pero también hay gente que no, así que es de valorar que la gente se acuerde y que digan: “Este chico se está jugando el tipo todos los días y viene aquí a vernos”. Cuando me recibieron así me emocioné, se me saltaban las lágrimas...