La gestión de los incendios enfrenta a PP y PSOE en la Diputación: «Han rebasado todos los límites morales» La gestión de los incendios ha enfrentado esta mañana en la Diputación de Salamanca a PP y PSOE en un tenso pleno provincial entre duras acusaciones

Isabel Alonso Viernes, 12 de septiembre 2025, 15:33

El pleno extraordinario ha tenido lugar a propuesta de los socialistas, que pedían explicaciones al equipo de gobierno por la gestión realizada durante los últimos fuegos en la provincia. Un hecho que desencadenaba el primer conflicto entre ambos partidos porque, por una cuestión de la normativa de funcionamiento, ha sido el PSOE el encargado de fijar el orden del día, dejando fuera una modificación de crédito impulsada por los populares por valor de 4 millones de euros para dotar de fondos el nuevo plan que ayudará a los ayuntamientos a mejorar sus dotaciones contra los incendios. «Este pleno es una maniobra política del PSOE para sacar rédito político a costa de la fatalidad», ha denunciado la portavoz popular Pilar Sánchez, media hora antes de dar inicio a la sesión, que ha criticado a los socialistas por convocar un pleno extraordinario para, entre otras cuestiones, pedir ayudas y luego no aceptar el punto en el que se iban a autorizar.

Con esta tensión entre ambos partidos, ha dado comienzo una sesión donde los socialistas han pedido en primer lugar «una revisión general de la política en materia de prevención y extinción de incendios». «Son ustedes un peligro porque no están ni tampoco escuchan», ha denunciado el portavoz Fernando Rubio antes de pedir «una revisión de los horarios de los profesionales en los parques de la provincia» y «el cumplimiento de los acuerdos firmados el pasado mes de julio con los sindicatos para establecer mejoras laborales y organizativas del operativo».

Antes estas demandas, el diputado responsable del área, Roberto Martín, ha explicado los medios empleados en los cuatro principales incendios de la provincia para justificar la «correcta» actuación de la Diputación. Además ha recordado el proceso de profesionalización en el que está en este momento el servicio de bomberos de La Salina, «donde de han creado 116 plazas en cuatro años, 80 de ellas en los últimos dos».

Tras rechazar el PP la primera propuesta de los socialistas, el debate ha continuado con un segundo punto para pedir «la creación y el impulso de una política real de prevención y extinción de incendios forestales en la provincia». «Instamos desde este pleno a la Junta a la revisión y actualización de todos los protocolos», ha pedido Antonio Cámara, que ha insistido en que de transforme el dispositivo de extinción de incendios de la Junta «en un operativo permanente de bomberos forestales dotado de medios humanos y materiales».

De nuevo la propuesta ha sido rechazada por el PP, que ha aludido que lo reclamado ya está en marcha gracias al convenio Infocal con la Junta. «Lo que reclaman ya está en marcha y en perfecto funcionamiento», ha respondido Roberto Martín.

La tercera de las propuestas socialistas se ha centrado en la creación e impulso de «una estrategia provincial para la prevención de incendios forestales» donde la diputada Carmen Ávila ha pedido «la creación de un convenio entre la Diputación y la Universidad de Salamanca para el estudio de la prevención contra incendios e inundaciones». «Es muy importante la prevención de los incendios», ha insistido la socialistas antes de Roberto Martín le recordara las «trabas» que ponen desde Adif o la Confederación Hidrográfica del Duero para limpiar de maleza las vías del tren o los arroyos. «Están haciendo aquí demagogia barata», ha criticado el responsable popular.

En el cuarto y último punto del pleno, también rechazado por el PP, los socialistas han pedido «la puesta en marcha inmediata de las ayudas y su ampliación a todos los afectados por los incendios». El diputado Carlos Fernández Chanca ha aprovechado su intervención para arremeter duramente contra la gestión que ha realizado el PP de los incendios, a quien directamente ha acusado de «maltratar a su servicios de bomberos por los retrasos que de les adeuda o por hacerles conducir camiones que no han pasado la ITV». «Han dejado desamparados a los bomberos profesionales», ha denunciado.

El PP, por su parte, ha cerrado su última intervención destacado el esfuerzo reslizado desde la institución provincial en la extinción de los incendios y ha lamentado la actitud de los socialistas. «Ustedes han rebasado hoy todos los límites morales».