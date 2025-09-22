Turismo de salud como motor de crecimiento en Vega de Tirados

EÑE / Francisco Martín Vega de Tirados Lunes, 22 de septiembre 2025, 05:30 Compartir

Como Capital Termal 2025, Vega de Tirados será la sede del XVIII Congreso de Villas Termales de la FEMP, que se celebrará del 23 al 25 de octubre. Representantes de las 74 villas termales, junto a profesionales del termalismo, la investigación y el turismo, convertirán el municipio en un escaparate nacional del turismo de salud.

«El objetivo principal es que el termalismo no solo sea un motor turístico, sino que también repercuta en la vida diaria de nuestros vecinos, generando oportunidades económicas, sociales y culturales», destaca el alcalde Javier Calvo. En este sentido, el programa completo del congreso se publicará en los próximos días, ofreciendo una agenda con ponencias, talleres y actividades culturales que permitirán profundizar en las últimas tendencias del sector.

El congreso pondrá en valor la riqueza local a través de la gastronomía, el balneario, el turismo rural, los murales y el circuito deportivo, reforzando la identidad termal y promoviendo la vinculación entre el Balneario y el pueblo.

En este sentido, el Consistorio ha impulsado un programa anual de actividades vinculadas al termalismo, que combina jornadas científicas, eventos sociales y promoción turística, con el objetivo de generar un impacto positivo y sostenible en la economía local y de la comarca.

Asimismo, la cultura y el arte son protagonistas durante todo el año, con más de 60 murales, algunos de ellos, de grandes dimensiones. Dentro de esta apuesta, se encuentra en marcha un proyecto del Pacto de Estado para realizar un mural en honor a la escritora Matilde Cherner, por su vinculación con Tirados de la Vega, así como colaboraciones con Enusa para crear obras con motivos termales.

Por todo ello, el municipio se proyecta como destino termal y cultural de referencia, ofreciendo bienestar, arte y experiencias únicas, al tiempo que mejora la calidad de vida de todos los vecinos.