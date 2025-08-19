¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy martes 19 de agosto? Un martes más 'tranquilo' de lo normal, pero continúan las fiestas en Guijuelo de lo más musicales. También la música será importante en Lumbrales, sin olvidar la noche de terror en Morasverdes

Aurelio Peña Martes, 19 de agosto 2025, 06:15

En la agenda para el día de hoy aunque se pueda observar una notoria bajada de eventos, no significa que las fiestas hayan acabado.

Aún hay municipios como en El Cabaco, donde inician sus fiestas con el pregón por parte de María Visitación Izquierdo Alfaraz, la residente más longeva del pueblo.

Además, continúan las fiestas de Guijuelo siendo las más musicales con el espectáculo de rock infantil por «Kids Rock Family» y bajo el lema de «La historia del rock jamás contada» o el concierto de la orquesta «Paris de Noia».

No es la única actuación musical esperada para hoy, martes, al igual, se espera la actuación de Antonio Bonal en Espino de la Obrada o la «Arrirock» en Lumbrales, donde se realizará una noche especial centrada en los dj.

Mencionar también la típica noche de terror en Morasverdes, que cuenta con cuatro ediciones y este año la presentan con la especial temática de «Apocalipsis Zombie en Morasverdes», y no olvidar la fiesta de la espuma en Calzada de Valdunciel.

La Alberca

12:00 h: Santa misa.

13:00 h: Bailes y vino.

14:30 h: Comida.

17:30 h: Vino de honor.

Aldeacipreste

21:30 h: Cena compartida.

Aldeanueva de Figeroa

10:00 h: Inicio de competición fotos interpeñas.

11:30 h: Exposición personas.

20:30 h: Carrera solidaria a favor del banco de alimentos.

Babilafuente

22:00 h: Obra de teatro representada por los alumnos del IES Senara.

El Cabaco

09:00 h: Montaje de gradas.

17:00 h: Final del campeonato de tute y mus.

20:45 h: Tradicional repique de campanas.

21:00 h: Pregón por María Visitación Izquierdo Alfaraz.

Calzada de Valdunciel

20:00 h: La fiesta del color y la amistad + fiesta de la espuma.

Cantalapiedra

19:00 h a 21:00 h: Exposición «Salamanca Agrícola y Ganadera. Premio de fotografía II».

22:00 h: Cine «Migración. Un viaje patas arriba» de Benjamín Renner.

Cantaracillo

19:00 h: Campeonatos: parchís y brisca.

Cepeda

11:00 h: II Jornada cultural y cata de vinos de nuestra tierra.

Espino de la Obrada

18:30 h: Refresco en homenaje a la tercera edad.

19:30 h: Actuación de Antonio Bonal.

La Fuente de San Esteban

22:30 h: Espectáculo infantil: «Los cachivaches de Don Baldomero».

Gomecello

22:30 h: Cine: «¿Quién es quién?».

Guijuelo

12:00 h: Dianas con charanga «La Clave».

12:30 h: Visita al centro de día.

13:00 h: Salida de autobuses al recinto ferial, para los mayores.

14:00 h: Comida homenaje a nuestros mayores de 65 años.

18:30 h: Corrida de toros.

22:30 h: Espectáculo de rock: «La historia del rock jamás contada».

00:00 h: Orquesta «París de Noia».

Lagunilla

11:00 h: Taller de maquetas para niños.

Ledrada

22:00 h: Obra de teatro: «Ceferina y Ceferino» por Telaraña Teatro.

Lumbrales

11:00 h: Lumrachef.

18:00 h: VII Torneo de ajedrez.

18:30 h: Arrirock: Noche de Djs.

Morasverdes

08:00 h: Colocación del recinto para los festejos taurinos con almuerzo para todos los colaboradores.

22:00 h: IV Noche del terror: «Apocalipsis Zombie en Morasverdes».

Negrilla de Palencia

20:00 h: Comida de carne de Toro.

San Morales

10:30 h: Zumba.

18:00 h: Bingo benéfico.

22:00 h: Cine: «Migración. Un viaje patas arriba».

Sardón de los Frailes

19:00 h: Juegos de madera.

22:00 h: Folklore con «Don Tamboril».

Villarino de los Aires

20:00 h: Comida de carne de toro.

Villavieja de Yeltes

09:30 h: Despacho de abonos.

19:00 h: Homenaje 65.

21:00 h: Novena.