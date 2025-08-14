¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy jueves 14 de agosto? Se espera una oferta festival apta para todos los públicos en el día previo a la Virgen de la Asunción

Imagen de una actuación de la orquesta Kronos.

La provincia disfrutará hoy de uno de los días con más celebraciones del año. No faltarán los pregones, las verbenas, las coronaciones de reyes y reinas, y los tradicionales chupinazos, como en Guijuelo, Carbajosa y Babilafuente

La Alberca

15:00 h: Comida.

16:00 h a 19:00 h: Hinchables.

18:30 h: Pasacalles

19:30 h: Santa Misa.

20:00 h: Pregón.

22:30 h: Vigilia y oración

23:55 h: «Nueva Sinfonía».

Aldearrubia

20:30 h: Pregón de fiestas.

21:00 h: Desfile disfraces

00:00 h: Discoteca «Alyma».

Almenara de Tormes

19:00 h: Queloque's Band».

21:00 h: Parrillada.

00:00 h: Orquesta «K-Maleón».

Babilafuente

15:00 h: Paella de peñas.

20:00 h: Chupinazo y pregón.

22:45 h: Desfile de peñas.

00:15 h: Disco capea con vaquillas.

01:30 h: «Alefran».

Barbadillo

19:30 h: Pregón por Pilar Sánchez.

21:30 h: Pinchos.

23:45 h: Coronación rey y reina.

23:30 h: Orquesta Kronos.

Calzada de Valdunciel

21:00 h: Tradicional Cucaña.

22:00 h: Cena «Miliaria».

23:30 h: Actuación Sergio Lucas.

El Campo de Peñaranda

21:00 h: I Bingo musical.

Cantalapiedra

22:00 h: Fiesta flamenca.

Cantalpino

12:00 h: Concurso de tortillas.

20:00 h: Ofrenda floral.

23:30 h: Pregón por Guillermo Bueno Salvador.

23:59 h: Orquesta «La Búsqueda».

Cantaracillo

18:30 h: Desfile de peñas.

21:00 h: Chupinazo y pregón.

21:45 h: Pincho Solidario.

00:00 h: Discomóvil «Saturno».

Carbajosa de la Sagrada

09:00 h: Colocación de banderines

10:00 h: Taller de manualidades para mayores.

11:00 h: Talleres y juegos.

18:45 h: Rebujito con «Solearte».

20:00 h: Animación musical con «Samu Ma DJ» y concurso de disfraces de peñas.

20:15 h: Reparto de pañoletas y cubrevasos.

21:00 h: Chupinazo de fiestas.

21:00 h: Batucada «Blocco Charro» con inauguración de la feria de día y noche.

00:00 h: Orquesta «Royal», luego, animación con «Tendencia».

Fresno Alhándiga

18:00 h: VIII Mercado temático «Lejano Oeste».

19:00 h: Taller de pulseras y juegos infantiles con búsqueda del tesoro.

19:30 h: Grabación del vídeo de la coreografía de «No rompas más…»

20:00 h: Beer Pong.

23:00 h: Discoteca móvil.

03:00 h: Música electrónica con Roberto León.

La Fuente de San Esteban

10:00 h: Apertura del Mercado agroalimentario.

10:15 h: Taller de escultura.

11:30 h: Recepción de autoridades.

12:00 h: Empresa Charra 2025: Entrega de premio.

12:30 h: Bailes charros.

20:00 h: Teatro: «Buscando a Nebrija».

20:30 h: Presentación del libro «Juan José» de Paco Cañamero.

22:30 h: Grupos charros y gitanos.

Fuentes de Oñoro

11:00 h: Hinchables.

18:00 h: Humor amarillo.

23:00 h: Desfile de disfraces.

00:30 h: Orquesta «Clan Zero».

Guijuelo

09:30 h: Torneo petanca adultos.

17:00 h: Dianas con charanga «La Clave».

18:00 h: Chupinazo.

20:00 h: Fiesta con «Dj Mon», «Dj Alberto Molines» y «Dj Dafra».

22:30 h: Presentación de las damas de las fiestas, luego, pregón por Inés María Bernardo.

00:00 h: Orquesta «Pikante».

04:30 h: Disco sonido «Z-05» con la actuación de «Dj Rodri».

Horcajo de Montemayor

23:00 h: Bailes latinos.

Lagunilla

19:00 h: Minidisco infantil + Pintacaras.

23:00 h: Pregón por José María Sardá Sampietro.

00:00 h: Orquesta «Sándalo».

Linares de Riofrío

13:30 h: «Distrito POP».

23:30 h: Pregón por Elías Rodríguez Alonso.

00:00 h: Orquesta «Princesa».

04:30 h: Disco-móvil «Hersan».

Lumbrales

22:00 h: Pregón por Teruqui Robledo.

Macotera

11:30 h: Encierro infantil.

14:00 h: Paella de confraternidad.

20:30 h: Desfile de peñas.

22:00 h: Iluminación de las fiestas.

01:30 h: Disco móvil «Directo 21».

Navasfrías

10:30 h: Taller bateo de oro.

12:00 h: III Ruta de la Tapa.

23:00 h: VI Comarcal de recortes.

Nuevos Naharros

19:00 h: Calvalimocho.

21:00 h: Desfile de peñas.

00:00 h: Cubalibre 2.0.

06:00 h: Charangazo con el Tinglao y Puesta del Ramo.

Peñaparda

14:30 h: Comida popular.

Peñarandilla

22:00 h: Vuelta Cicloturista.

00:00 h: Macrodiscoteca móvil «Pandora».

Peralejos de Abajo

11:00 h a 13:00 h: Exposición de cuadros «Mary Vicente Bartol».

Puente del Congosto

23:00 h: Pregón de fiestas.

00:00 h: Elección de reina y rey.

00:30 h: Discoteca móvil.

Salmoral

12:00 h: Taller de baile tradicional.

17:00 h: Parque infantil.

22:30 h: Charanga «Armando Jarana» y desfile de peñas.

00:00 h: Chupinazo.

Sanchotello

19:00 h: Pregón de fiestas.

23:30 h: Actuación de Trío Obsesión y Dj.

