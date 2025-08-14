¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy jueves 14 de agosto?
Se espera una oferta festival apta para todos los públicos en el día previo a la Virgen de la Asunción
Aurelio Peña
Salamanca
Jueves, 14 de agosto 2025, 06:45
La provincia disfrutará hoy de uno de los días con más celebraciones del año. No faltarán los pregones, las verbenas, las coronaciones de reyes y reinas, y los tradicionales chupinazos, como en Guijuelo, Carbajosa y Babilafuente
La Alberca
15:00 h: Comida.
16:00 h a 19:00 h: Hinchables.
18:30 h: Pasacalles
19:30 h: Santa Misa.
20:00 h: Pregón.
22:30 h: Vigilia y oración
23:55 h: «Nueva Sinfonía».
Aldearrubia
20:30 h: Pregón de fiestas.
21:00 h: Desfile disfraces
00:00 h: Discoteca «Alyma».
Almenara de Tormes
19:00 h: Queloque's Band».
21:00 h: Parrillada.
00:00 h: Orquesta «K-Maleón».
Babilafuente
15:00 h: Paella de peñas.
20:00 h: Chupinazo y pregón.
22:45 h: Desfile de peñas.
00:15 h: Disco capea con vaquillas.
01:30 h: «Alefran».
Barbadillo
19:30 h: Pregón por Pilar Sánchez.
21:30 h: Pinchos.
23:45 h: Coronación rey y reina.
23:30 h: Orquesta Kronos.
Calzada de Valdunciel
21:00 h: Tradicional Cucaña.
22:00 h: Cena «Miliaria».
23:30 h: Actuación Sergio Lucas.
El Campo de Peñaranda
21:00 h: I Bingo musical.
Cantalapiedra
22:00 h: Fiesta flamenca.
Cantalpino
12:00 h: Concurso de tortillas.
20:00 h: Ofrenda floral.
23:30 h: Pregón por Guillermo Bueno Salvador.
23:59 h: Orquesta «La Búsqueda».
Cantaracillo
18:30 h: Desfile de peñas.
21:00 h: Chupinazo y pregón.
21:45 h: Pincho Solidario.
00:00 h: Discomóvil «Saturno».
Carbajosa de la Sagrada
09:00 h: Colocación de banderines
10:00 h: Taller de manualidades para mayores.
11:00 h: Talleres y juegos.
18:45 h: Rebujito con «Solearte».
20:00 h: Animación musical con «Samu Ma DJ» y concurso de disfraces de peñas.
20:15 h: Reparto de pañoletas y cubrevasos.
21:00 h: Chupinazo de fiestas.
21:00 h: Batucada «Blocco Charro» con inauguración de la feria de día y noche.
00:00 h: Orquesta «Royal», luego, animación con «Tendencia».
Fresno Alhándiga
18:00 h: VIII Mercado temático «Lejano Oeste».
19:00 h: Taller de pulseras y juegos infantiles con búsqueda del tesoro.
19:30 h: Grabación del vídeo de la coreografía de «No rompas más…»
20:00 h: Beer Pong.
23:00 h: Discoteca móvil.
03:00 h: Música electrónica con Roberto León.
La Fuente de San Esteban
10:00 h: Apertura del Mercado agroalimentario.
10:15 h: Taller de escultura.
11:30 h: Recepción de autoridades.
12:00 h: Empresa Charra 2025: Entrega de premio.
12:30 h: Bailes charros.
20:00 h: Teatro: «Buscando a Nebrija».
20:30 h: Presentación del libro «Juan José» de Paco Cañamero.
22:30 h: Grupos charros y gitanos.
Fuentes de Oñoro
11:00 h: Hinchables.
18:00 h: Humor amarillo.
23:00 h: Desfile de disfraces.
00:30 h: Orquesta «Clan Zero».
Guijuelo
09:30 h: Torneo petanca adultos.
17:00 h: Dianas con charanga «La Clave».
18:00 h: Chupinazo.
20:00 h: Fiesta con «Dj Mon», «Dj Alberto Molines» y «Dj Dafra».
22:30 h: Presentación de las damas de las fiestas, luego, pregón por Inés María Bernardo.
00:00 h: Orquesta «Pikante».
04:30 h: Disco sonido «Z-05» con la actuación de «Dj Rodri».
Horcajo de Montemayor
23:00 h: Bailes latinos.
Lagunilla
19:00 h: Minidisco infantil + Pintacaras.
23:00 h: Pregón por José María Sardá Sampietro.
00:00 h: Orquesta «Sándalo».
Linares de Riofrío
13:30 h: «Distrito POP».
23:30 h: Pregón por Elías Rodríguez Alonso.
00:00 h: Orquesta «Princesa».
04:30 h: Disco-móvil «Hersan».
Lumbrales
22:00 h: Pregón por Teruqui Robledo.
Macotera
11:30 h: Encierro infantil.
14:00 h: Paella de confraternidad.
20:30 h: Desfile de peñas.
22:00 h: Iluminación de las fiestas.
01:30 h: Disco móvil «Directo 21».
Navasfrías
10:30 h: Taller bateo de oro.
12:00 h: III Ruta de la Tapa.
23:00 h: VI Comarcal de recortes.
Nuevos Naharros
19:00 h: Calvalimocho.
21:00 h: Desfile de peñas.
00:00 h: Cubalibre 2.0.
06:00 h: Charangazo con el Tinglao y Puesta del Ramo.
Peñaparda
14:30 h: Comida popular.
Peñarandilla
22:00 h: Vuelta Cicloturista.
00:00 h: Macrodiscoteca móvil «Pandora».
Peralejos de Abajo
11:00 h a 13:00 h: Exposición de cuadros «Mary Vicente Bartol».
Puente del Congosto
23:00 h: Pregón de fiestas.
00:00 h: Elección de reina y rey.
00:30 h: Discoteca móvil.
Salmoral
12:00 h: Taller de baile tradicional.
17:00 h: Parque infantil.
22:30 h: Charanga «Armando Jarana» y desfile de peñas.
00:00 h: Chupinazo.
Sanchotello
19:00 h: Pregón de fiestas.
23:30 h: Actuación de Trío Obsesión y Dj.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.