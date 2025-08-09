¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy 9 de agosto? Las paellas, las ferias, los festivales o las orquestas estarán entre los protagonistas de hoy, donde el punto 'cervecero' estará en Doñinos o Cantalpino y su fiesta de la cerveza

Aurelio Peña Salamanca Sábado, 9 de agosto 2025, 06:30 Comenta Compartir

En la jornada de hoy, los salmantinos podrán disfrutar de un sábado desenfrenado con múltiples eventos alrededor de toda la provincia de Salamanca, como orquestas, festivales, actuaciones de todo tipo y, por supuesto, otra de las grandes protagonistas del verano: la paella.

Alaraz

10:30 horas: taller de cetrería.

19:00 horas: festival taurino.

0:00 horas: macrodiscoteca 'Evolución'.

La Alberca

22:00 horas: 'Chorus de Soller de Mayorca'.

Aldeadávila

22:30 horas: música. 'Pelejebre'.

Aldearrubia

12:00 horas: 'MasterChef' infantil.

0:00 horas: fiesta ibicenca.

El Arco

10:00 horas: diana floreada.

13:30 horas: 'Manguerazo'.

14:30 horas: paella.

18:30 horas: carretones.

20:15 horas: cena de pollo asado.

22:30 horas: animación 'Tresbolillo'.

23:30 horas: macro show 'Escarlata'.

Babilafuente

10:00 horas: quedada popular ciclista.

20:00 horas: música. 'Alquitara Folk'.

Berrocal de Salvatierra

16:00 horas: tobogán de agua y fiesta de la espuma.

22:00 horas: cena popular.

0:00 horas: Orquesta 'Grupo Ritual'.

4:00 horas: diana nocturna.

Buenavista

19:00 horas: fiesta de la espuma.

21:30 horas: caldereta popular.

Calvarrasa de Abajo

11:00 horas: Divertilandia.

19:00 horas: toro del cajón y suelta de vaquillas.

0:00 horas: Orquesta 'Pikante'.

El Campo de Peñaranda

12:30 horas a 14:30 horas: apertura de la II Feria Artesana y Alimentaria.

17:00 horas: taller de cerámica y exposición de Bolillos de Peñaranda.

18:00 horas a 22:30 horas: II Feria Artesana y Alimentaria.

21:00 horas: sevillanas 'Aires de Sevilla'.

Cantalpino

15:00 horas: paella.

19:00 horas: capea y fiesta de la cerveza.

23:59 horas: discomóvil.

Cantaracillo

9:00 horas: carrera de galgos.

18:30 horas: yincana.

20:30 horas: tradicional parrillada.

23:30 horas: discomóvil 'Lamas'.

Carbajosa de la Sagrada

11:00 horas a 14:30 horas y 18:00 horas a 0:00 horas: mercado medieval.

Castellanos de Moriscos

12:00 horas: juegos acuáticos.

14:00 horas: fiesta de la espuma.

15:00 horas: gran paella popular.

19:00 horas: exhibición ecuestre.

20:30 horas: teatro. 'Rompiendo…en General'.

22:00 horas: teatro. 'El Cumbre'.

0:00 horas: Orquesta 'La Misión'.

Doñinos de Salamanca

7:00 horas: desayuno con chichas.

13:00 horas: guerra de agua.

14:00 horas: concurso de cócteles.

14:30 horas: comida compartida.

18:30 horas a 21:00 horas: exposición de Ángel Mateos.

19:30 horas: autos locos.

20:00 horas: fiesta de la cerveza.

21:00 horas a 1:00 horas: punto clave.

0:00 horas: Orquesta 'Ipanema'.

4:30 horas: discoteca móvil 'Directo 21' con Dj 'Héctor Hdez'.

Encinas de Abajo

17:00 horas: aventura acuática.

19:00 horas: concurso de toro mecánico.

22:30 horas: concurso de disfraces.

0:30 horas: macrodiscoteca 'Electrolatino 2.0'.

7:00 horas: macarronada.

07:00 horas: charanga 'Los Tocacharros'.

La Fuente de San Esteban

10:30 horas a 13:00 horas: fin de la muestra de cerámica 'Alma de barro'.

22:30 horas: flamenco. 'Maracay'.

Galinduste

18:30 horas: VIII Feria Medieval de Galinduste.

Guijuelo

9:30 horas: campeonato pesca infantil.

18:00 horas a 3:00 horas: II Jarana Music Festival.

Hinojosa de Duero

19:00 horas a 21:00 horas: exposición 'Cinco miradas. Conjuntos históricos de la Provincia de Salamanca'.

22:00 horas: música. Grupo 'Entavía'.

Horcajo de Montemayor

21:00 horas: cena popular.

0:00 horas: Dj.

Linares de Riofrío

10:00 horas: marcha senderista.

18:00 horas: chupinazo e inicio fiestas.

18:30 horas: desfile de peñas con charanga 'Helmántica'.

23:00 horas: trío musical 'Ébano'.

2:00 horas: discoteca móvil 'Tifanny's DJ'.

Lumbrales

20:00 horas: IV Feria del vino.

El Maíllo

8:30 horas: alborada con tamborileros locales.

12:30 horas: juegos infantiles.

18:00 horas: pasacalles con charanga 'Manliao'.

19:30 horas: encierro y capea.

0:00 horas: Grupo 'Desbandados' + discoteca móvil 'Lamas'.

Mogarraz

9:00 horas: desmontaje de la plaza y aperitivos.

Montejo

18:00 horas: parque infantil 'Tobogán acuático y ludoteca acuática'.

21:30 horas: degustación de productos ibéricos y cortadores de jamón.

0:00 horas: Grupo 'Princesa'.

2:00 horas: concurso de disfraces.

Morille

12:00 horas: concurso de cocina 'La croqueta morilleja'.

14:00 horas: pinchos.

18:00 horas: hinchables acuáticos.

0:30 horas: concurso de disfraces.

0:45 horas: Dj 'Huguix'.

Nava de Béjar

12:30 horas: visita a la casa rústica de Tío Tararira.

22:00 horas: teatro. 'El Aventulibro del Profesor LUDUS'.

Navamorales

11:00 horas: hinchables y fiesta de la espuma.

13:00 horas: concurso de pinchos.

20:00 horas: holi run.

0:00 horas: macrodiscoteca móvil 'Saturno'.

Navasfrías

9:00 horas: III Carrera BTT Navasfrías Bike Xtreme.

11:00 horas: concurso infantil de pintura.

22:00 horas: folklore. 'Raúl Díaz de Dios'.

El Payo

11:00 horas: paseo de minibueyes.

11:30 horas: charanga 'Lázaro' con pasacalles.

12:00 horas: encierro a caballo.

15:00 horas: Dj.

19:00 horas: vaquillas al estilo tradicional con charanga popular.

23:30 horas: Orquesta 'Sampler'.

Peralejos de Abajo

11:00 horas a 13:00 horas: exposición de cuadros 'Mary Vicente Bartol'.

22:30 horas: actuación 'El humor de J. Sinde'.

Peñaranda de Bracamonte

11:30 horas y 18:30 horas: apertura del mercado barroco.

11:45 horas, 13:15 horas, 19:00 horas, 20:45 horas y 22:30 horas: animación musical. 'Gálata'.

12:30 horas: bufones. Cirococido.

14:00 horas: Cirococido.

19:45 horas: 'A la antigua usanza'. Cirococido.

21:45 horas: 'A la brasa'. Cirococido.

El Pino de Tormes

12:30 horas: concurso de pintura infantil.

13:30 horas: vermú.

15:30 horas: comida popular.

20:30 horas: montaditos con Dj 'Kilo'.

22:30 horas: concurso de disfraces.

0:00 horas: Orquesta 'Musical Compás'.

Poveda de las Cintas

22:00 horas: teatro. 'Ceferina y Ceferino, comediantes del camino'.

Puente del Congosto

14:00 horas: paella tradicional.

Robliza de Cojos

13:00 horas: pasacalles con tamborilero.

14:15 horas: exposición de cuadros y grabados en madera.

20:30 horas: V Brutathlon.

0:00 horas: macrodiscoteca móvil 'I.V.N'.

Rollán

15:00 horas: gran comida popular.

17:00 horas: II Concurso Autos Locos.

18:00 horas: juegos infantiles e hinchables acuáticos.

0:00 horas: Orquesta Azabache.

5:00 horas: discoteca móvil con Dj 'Kilo'.

Saelices El Chico

12:00 horas: parque infantil, hinchables e hinchables acuáticos.

22:00 horas: cena de la Hermandad.

1:00 horas: Dúo Samuray y Disco Móvil Samuray.

Salmoral

18:00 horas: taller de baile tradicional.

22:00 horas: grupo de dulzaines y cajones.

San Felices de los Gallegos

11:00 horas a 15:00 horas: II Feria de artesanía, gastronomía y cultura.

12:00 horas: cata de vino 'Corazón con tinto'.

13:00 horas: pintacaras.

Sanchotello

19:00 horas: merienda para todos los mayores.

20:00 horas: juegos acuáticos.

San Cristóbal de la Cuesta

22:00 horas: cine. 'Padre no hay más que uno 4'.

Sancti-Spíritus

19:00 horas: IV Toro Juvenil y vaquillas.

San Martín del Castañar

11:30 horas: XVIII carrera popular.

19:00 horas: pregón de fiestas.

23:30 horas: Dj 'Drey'.

Santiago de la Puebla

21:30 horas: fiesta ibicenca.

Saucelle

11:30 horas: encierro infantil.

12:30 horas: encierro con novillos y charanga 'El Bombazo'.

20:00 horas: novilladas.

23:00 horas: coplas con María Mercedes.

0:45 horas: Orquesta 'Voodo Show' + Dj 'Teo'.

Sorihuela

8:00 horas: XI Marcha de Sorihuela.

Tamames

9:00 horas: III Marcha contra el Cáncer.

19:00 horas: firma del libro '50 Microcuentos para Luca y Lía' de Óscar Sánchez Alonso.

20:00 horas: presentación del libro 'Artistas populares del Campo Charro' por Carlos García Medina.

21:00 horas: música. David Pérez.

21:30 horas: poesía. 'Tirando del hilo' por Mari Ángeles Alonso y Marieta Monedero.

Valdecarros

23:00 horas: flamenco. Diego Jiménez.

Valero

13:30 horas: convite.

15:00 horas: paella popular.

0:00 horas: fiesta ibicenca con disco móvil 'Resplandor'.

Vega de Tirados

8:00 horas: jornada de voluntariado rehabilitación fachada Iglesia Parroquial.

20:30 horas: Blanca Hernández presenta el libro 'El sueño de Arín'.

Villarino de los Aires

10:00 horas: taller infantil. Creación de velas aromáticas.

23:00 horas: exhibición de ajedrez.

Vallejera

22:00 horas: teatro. 'Batallitas', por Jes Martin's.

Vitigudino

20:00 horas a 4:00 horas: MVP Fest.

La Zarza de Pumareda

13:00 horas: exposición de diseño floral '1000 flores'.

20:00 horas: bajada de peñas con disfraces.

23:30 horas: música. 'Lasal Band'.

Zorita de la Frontera

18:00 horas: juegos varios.

20:00 horas: bocadillos.

21:00 horas: sesión flamenca.