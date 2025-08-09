¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy 9 de agosto?
Las paellas, las ferias, los festivales o las orquestas estarán entre los protagonistas de hoy, donde el punto 'cervecero' estará en Doñinos o Cantalpino y su fiesta de la cerveza
Aurelio Peña
Salamanca
Sábado, 9 de agosto 2025, 06:30
En la jornada de hoy, los salmantinos podrán disfrutar de un sábado desenfrenado con múltiples eventos alrededor de toda la provincia de Salamanca, como orquestas, festivales, actuaciones de todo tipo y, por supuesto, otra de las grandes protagonistas del verano: la paella.
Alaraz
10:30 horas: taller de cetrería.
19:00 horas: festival taurino.
0:00 horas: macrodiscoteca 'Evolución'.
La Alberca
22:00 horas: 'Chorus de Soller de Mayorca'.
Aldeadávila
22:30 horas: música. 'Pelejebre'.
Aldearrubia
12:00 horas: 'MasterChef' infantil.
0:00 horas: fiesta ibicenca.
El Arco
10:00 horas: diana floreada.
13:30 horas: 'Manguerazo'.
14:30 horas: paella.
18:30 horas: carretones.
20:15 horas: cena de pollo asado.
22:30 horas: animación 'Tresbolillo'.
23:30 horas: macro show 'Escarlata'.
Babilafuente
10:00 horas: quedada popular ciclista.
20:00 horas: música. 'Alquitara Folk'.
Berrocal de Salvatierra
16:00 horas: tobogán de agua y fiesta de la espuma.
22:00 horas: cena popular.
0:00 horas: Orquesta 'Grupo Ritual'.
4:00 horas: diana nocturna.
Buenavista
19:00 horas: fiesta de la espuma.
21:30 horas: caldereta popular.
Calvarrasa de Abajo
11:00 horas: Divertilandia.
19:00 horas: toro del cajón y suelta de vaquillas.
0:00 horas: Orquesta 'Pikante'.
El Campo de Peñaranda
12:30 horas a 14:30 horas: apertura de la II Feria Artesana y Alimentaria.
17:00 horas: taller de cerámica y exposición de Bolillos de Peñaranda.
18:00 horas a 22:30 horas: II Feria Artesana y Alimentaria.
21:00 horas: sevillanas 'Aires de Sevilla'.
Cantalpino
15:00 horas: paella.
19:00 horas: capea y fiesta de la cerveza.
23:59 horas: discomóvil.
Cantaracillo
9:00 horas: carrera de galgos.
18:30 horas: yincana.
20:30 horas: tradicional parrillada.
23:30 horas: discomóvil 'Lamas'.
Carbajosa de la Sagrada
11:00 horas a 14:30 horas y 18:00 horas a 0:00 horas: mercado medieval.
Castellanos de Moriscos
12:00 horas: juegos acuáticos.
14:00 horas: fiesta de la espuma.
15:00 horas: gran paella popular.
19:00 horas: exhibición ecuestre.
20:30 horas: teatro. 'Rompiendo…en General'.
22:00 horas: teatro. 'El Cumbre'.
0:00 horas: Orquesta 'La Misión'.
Doñinos de Salamanca
7:00 horas: desayuno con chichas.
13:00 horas: guerra de agua.
14:00 horas: concurso de cócteles.
14:30 horas: comida compartida.
18:30 horas a 21:00 horas: exposición de Ángel Mateos.
19:30 horas: autos locos.
20:00 horas: fiesta de la cerveza.
21:00 horas a 1:00 horas: punto clave.
0:00 horas: Orquesta 'Ipanema'.
4:30 horas: discoteca móvil 'Directo 21' con Dj 'Héctor Hdez'.
Encinas de Abajo
17:00 horas: aventura acuática.
19:00 horas: concurso de toro mecánico.
22:30 horas: concurso de disfraces.
0:30 horas: macrodiscoteca 'Electrolatino 2.0'.
7:00 horas: macarronada.
07:00 horas: charanga 'Los Tocacharros'.
La Fuente de San Esteban
10:30 horas a 13:00 horas: fin de la muestra de cerámica 'Alma de barro'.
22:30 horas: flamenco. 'Maracay'.
Galinduste
18:30 horas: VIII Feria Medieval de Galinduste.
Guijuelo
9:30 horas: campeonato pesca infantil.
18:00 horas a 3:00 horas: II Jarana Music Festival.
Hinojosa de Duero
19:00 horas a 21:00 horas: exposición 'Cinco miradas. Conjuntos históricos de la Provincia de Salamanca'.
22:00 horas: música. Grupo 'Entavía'.
Horcajo de Montemayor
21:00 horas: cena popular.
0:00 horas: Dj.
Linares de Riofrío
10:00 horas: marcha senderista.
18:00 horas: chupinazo e inicio fiestas.
18:30 horas: desfile de peñas con charanga 'Helmántica'.
23:00 horas: trío musical 'Ébano'.
2:00 horas: discoteca móvil 'Tifanny's DJ'.
Lumbrales
20:00 horas: IV Feria del vino.
El Maíllo
8:30 horas: alborada con tamborileros locales.
12:30 horas: juegos infantiles.
18:00 horas: pasacalles con charanga 'Manliao'.
19:30 horas: encierro y capea.
0:00 horas: Grupo 'Desbandados' + discoteca móvil 'Lamas'.
Mogarraz
9:00 horas: desmontaje de la plaza y aperitivos.
Montejo
18:00 horas: parque infantil 'Tobogán acuático y ludoteca acuática'.
21:30 horas: degustación de productos ibéricos y cortadores de jamón.
0:00 horas: Grupo 'Princesa'.
2:00 horas: concurso de disfraces.
Morille
12:00 horas: concurso de cocina 'La croqueta morilleja'.
14:00 horas: pinchos.
18:00 horas: hinchables acuáticos.
0:30 horas: concurso de disfraces.
0:45 horas: Dj 'Huguix'.
Nava de Béjar
12:30 horas: visita a la casa rústica de Tío Tararira.
22:00 horas: teatro. 'El Aventulibro del Profesor LUDUS'.
Navamorales
11:00 horas: hinchables y fiesta de la espuma.
13:00 horas: concurso de pinchos.
20:00 horas: holi run.
0:00 horas: macrodiscoteca móvil 'Saturno'.
Navasfrías
9:00 horas: III Carrera BTT Navasfrías Bike Xtreme.
11:00 horas: concurso infantil de pintura.
22:00 horas: folklore. 'Raúl Díaz de Dios'.
El Payo
11:00 horas: paseo de minibueyes.
11:30 horas: charanga 'Lázaro' con pasacalles.
12:00 horas: encierro a caballo.
15:00 horas: Dj.
19:00 horas: vaquillas al estilo tradicional con charanga popular.
23:30 horas: Orquesta 'Sampler'.
Peralejos de Abajo
11:00 horas a 13:00 horas: exposición de cuadros 'Mary Vicente Bartol'.
22:30 horas: actuación 'El humor de J. Sinde'.
Peñaranda de Bracamonte
11:30 horas y 18:30 horas: apertura del mercado barroco.
11:45 horas, 13:15 horas, 19:00 horas, 20:45 horas y 22:30 horas: animación musical. 'Gálata'.
12:30 horas: bufones. Cirococido.
14:00 horas: Cirococido.
19:45 horas: 'A la antigua usanza'. Cirococido.
21:45 horas: 'A la brasa'. Cirococido.
El Pino de Tormes
12:30 horas: concurso de pintura infantil.
13:30 horas: vermú.
15:30 horas: comida popular.
20:30 horas: montaditos con Dj 'Kilo'.
22:30 horas: concurso de disfraces.
0:00 horas: Orquesta 'Musical Compás'.
Poveda de las Cintas
22:00 horas: teatro. 'Ceferina y Ceferino, comediantes del camino'.
Puente del Congosto
14:00 horas: paella tradicional.
Robliza de Cojos
13:00 horas: pasacalles con tamborilero.
14:15 horas: exposición de cuadros y grabados en madera.
20:30 horas: V Brutathlon.
0:00 horas: macrodiscoteca móvil 'I.V.N'.
Rollán
15:00 horas: gran comida popular.
17:00 horas: II Concurso Autos Locos.
18:00 horas: juegos infantiles e hinchables acuáticos.
0:00 horas: Orquesta Azabache.
5:00 horas: discoteca móvil con Dj 'Kilo'.
Saelices El Chico
12:00 horas: parque infantil, hinchables e hinchables acuáticos.
22:00 horas: cena de la Hermandad.
1:00 horas: Dúo Samuray y Disco Móvil Samuray.
Salmoral
18:00 horas: taller de baile tradicional.
22:00 horas: grupo de dulzaines y cajones.
San Felices de los Gallegos
11:00 horas a 15:00 horas: II Feria de artesanía, gastronomía y cultura.
12:00 horas: cata de vino 'Corazón con tinto'.
13:00 horas: pintacaras.
Sanchotello
19:00 horas: merienda para todos los mayores.
20:00 horas: juegos acuáticos.
San Cristóbal de la Cuesta
22:00 horas: cine. 'Padre no hay más que uno 4'.
Sancti-Spíritus
19:00 horas: IV Toro Juvenil y vaquillas.
San Martín del Castañar
11:30 horas: XVIII carrera popular.
19:00 horas: pregón de fiestas.
23:30 horas: Dj 'Drey'.
Santiago de la Puebla
21:30 horas: fiesta ibicenca.
Saucelle
11:30 horas: encierro infantil.
12:30 horas: encierro con novillos y charanga 'El Bombazo'.
20:00 horas: novilladas.
23:00 horas: coplas con María Mercedes.
0:45 horas: Orquesta 'Voodo Show' + Dj 'Teo'.
Sorihuela
8:00 horas: XI Marcha de Sorihuela.
Tamames
9:00 horas: III Marcha contra el Cáncer.
19:00 horas: firma del libro '50 Microcuentos para Luca y Lía' de Óscar Sánchez Alonso.
20:00 horas: presentación del libro 'Artistas populares del Campo Charro' por Carlos García Medina.
21:00 horas: música. David Pérez.
21:30 horas: poesía. 'Tirando del hilo' por Mari Ángeles Alonso y Marieta Monedero.
Valdecarros
23:00 horas: flamenco. Diego Jiménez.
Valero
13:30 horas: convite.
15:00 horas: paella popular.
0:00 horas: fiesta ibicenca con disco móvil 'Resplandor'.
Vega de Tirados
8:00 horas: jornada de voluntariado rehabilitación fachada Iglesia Parroquial.
20:30 horas: Blanca Hernández presenta el libro 'El sueño de Arín'.
Villarino de los Aires
10:00 horas: taller infantil. Creación de velas aromáticas.
23:00 horas: exhibición de ajedrez.
Vallejera
22:00 horas: teatro. 'Batallitas', por Jes Martin's.
Vitigudino
20:00 horas a 4:00 horas: MVP Fest.
La Zarza de Pumareda
13:00 horas: exposición de diseño floral '1000 flores'.
20:00 horas: bajada de peñas con disfraces.
23:30 horas: música. 'Lasal Band'.
Zorita de la Frontera
18:00 horas: juegos varios.
20:00 horas: bocadillos.
21:00 horas: sesión flamenca.
