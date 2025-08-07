¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy 7 de agosto?
Hoy, ante las múltiples actuaciones musicales de orquestas o de carácter folclórico, destacan las de El Campo de Peñaranda y Sancti-Spíritus por sus concursos de índole literaria
Aurelio Peña
Salamanca
Jueves, 7 de agosto 2025, 06:00
Previo al aluvión de eventos programados para este fin de semana, este jueves se encuentra marcado por la gran variedad cultural que ofrecen los pueblos salmantinos con el II Concurso de redacción en El Campo de Peñaranda o el II Certamen Internacional de poesía en Sancti-Spíritus, entre otros.
Entre las propuestas a destacar, figuran el 'Show Dance' en Carbajosa de la Sagrada o los diversos conciertos con las orquestas como protagonistas en gran parte de los municipios salmantinos.
El toque diferencial se encontrará en el torneo de Aldearrubia.
Alaraz
10:00 horas: parque infantil.
16:00 horas: campeonato de mus.
20:00 horas: concurso de penaltis.
0:00 horas: gran verbena con vaquillas.
La Alberca
19:30 horas: Santo Rosario.
20:00 horas: Teatro. 'Las brasas de la memoria' y 'La belleza de la huella'.
Aldearrubia
18:00 horas: torneo de Brawl Stars.
22:00 horas: Teatro. 'Max Mix'.
El Arco
20:00 horas: vuelta en 'Bicis-Lentas'.
20:00 horas: inicio del campeonato de petanca.
22:22 horas: noches de cultura. 'Malajota Folk'.
Aldeaseca de la Frontera
22:00 horas: espectáculo 'Batallitas' a cargo de 'Jes Martin's'.
Babilafuente
20:00 horas: presentación del libro 'Tu historia interior' de Rubén Sierra Fernández.
22:00 horas: teatro. 'El Quijote, la historia secreta', por Teatro de Poniente.
Berrocal de Salvatierra
18:00 horas: microrrelato especial niños.
20:00 horas: cuelga de banderines.
21:30 horas: cena popular con concurso a la mejor 'Tortilla Berrocaleña'.
23:30 horas: chupinazo y pregón por Paulina Ramos Carrasco.
0:00 horas: bingo.
Calvarrasa de Abajo
21:00 horas: desfile de peñas.
0:00 horas: Orquesta 'Nexia'.
El Campo de Peñaranda
19:00 horas: II concurso de redacción 'Un verano en el pueblo'.
Cantalpino
20:00 horas: charla-coloquio sobre 'Libros solidarios'.
22:30 horas: concierto de la escuela de dulzaina y percusión.
Carbajosa de la Sagrada
22:00 horas: show dance.
Castellanos de Moriscos
19:00 horas: paseo de peñas.
22:45 horas: pregón de fiestas y chupinazo.
23:15 horas: entrega de pañoletas.
0:00 horas: Orquesta 'La Resistencia'.
Doñinos de Salamanca
19:00 horas: entrega de premios.
19:30 horas: tobogán y fiesta de la espuma.
23:30 horas: macrodiscoteca 'Mandala'.
Encinas de Abajo
21:00 horas: pregón de fiestas.
21:30 horas: parrillada municipal.
23:59 horas: concierto con 'Distrito POP'.
0:30 horas: disco móvil 'Electrolatino'.
La Fuente de San Esteban
23:30 horas: baile grupo sones trianeros: 'Aires de Sur'.
Hinojosa de Duero
19:00 a 21:00 horas: exposición 'Cinco miradas. Conjuntos históricos de la provincia de Salamanca'.
22:00 horas: cine. 'Migración. Un viaje patas arriba' de Benjamín Renner.
Horcajo de Montemayor
19:00 horas: torneo de futbolín.
0:00 horas: Orquesta 'Princesa'.
Linares de Riofrío
12:00 horas: pasacalles.
13:00 horas: santa misa.
14:30 horas: comida.
19:30 horas: actuación musical 'El Niño de Boadilla'.
Lumbrales
22:00 horas: teatro. 'Fuentelera'.
Macotera
20:30 horas: talleres saludables. 'Diferentes formas de elaborar el bacalao'.
El Maíllo
18:00 horas: hinchables y fiesta de la espuma.
22:00 horas: actuación musical de Diego Jiménez.
Mogarraz
8:00 horas: pasacalles tradicional con tamboril y gaita.
12:00 horas: misa en memoria de los mogarreños fallecidos.
16:00 horas: merienda.
Montejo
22:00 horas: final del campeonato de fútbol sala.
0:00 horas: discoteca móvil 'Dj Conri'.
Morille
10:30 horas: campeonato de fútbol infantil.
13:00 horas: homenaje a los mayores.
20:00 horas: petanca para menores de 14 años.
23:30 horas: Grupo 'Sándalo'.
Nava de Béjar
11:30 horas: juegos infantiles tradicionales.
18:30 horas: actividades + fiesta de la espuma.
23:00 horas: procesión de faroles y gozos de Santo Domingo.
Navamorales
10:00 horas: baloncesto.
11:30 horas: concurso de dibujo.
13:00 horas: fiesta 10º Aniversario Peña 'El-Egidos'.
17:00 horas: taller respiración consciente.
18:30 horas: chupinazo e inicio de fiestas.
19:00 horas: charanga.
0:00 horas: interpeñas con Dj.
Navasfrías
22:00 horas: actuación teatral. 'Manual de la perfecta viajera'.
El Payo
19:00 horas: pasacalles de tamborileros y grupos de baile.
19:30 horas: actuación de grupos folklóricos y entrega de la Sartén de honor.
23:15 horas: concierto: 'Entavia'.
Peñacaballera
18:00 horas: juegos infantiles y atracciones de agua.
23:59 horas: Orquesta 'Venecia'.
Peralejos de Abajo
11:00 a 13:00 horas: exposición de cuadros 'Mary Vicente Bartol'.
22:30 horas: actuación de rumbas, pasodobles y flamenco con 'Miriam Ferreruela y su grupo'.
El Pino de Tormes
19:00 horas: campeonato de rana y petanca.
20:30 horas: puesta de banderines.
22:30 horas: beer pong.
0:00 horas: repique de campanas y elección del Rey y la Reina.
Puente del Congosto
12:00 horas: fiesta de los mayores.
Robliza de Cojos
12:00 horas: pasacalles con tamborilero.
12:30 horas: misa.
13:15 horas: inauguración III exposición de cuadros y grabados en madera.
14:00 horas: comida de confraternidad.
16:00 horas: espectáculo de copla y canción española con Laura Cerdeño.
18:00 horas: inicio de campeonatos.
20:00 horas: juegos infantiles tradicionales.
0:00 horas: disco-móvil con 'Dj Pino'.
Saelices El Chico
19:30 horas: concurso de Tortillas.
23:30 horas: juegos tradicionales y Música.
0:30 horas: presentación y comienzo de 'No esté solo…'.
Salmoral
11:00 horas: taller de danzaterapia.
Sanchotello
16:00 a 20:00 horas: taller de galletas.
23:00 horas: juegos en la plaza y bingo.
Sancti-Spíritus
22:00 horas: poesía. II Certamen Internacional 'Rima Enrieto'.
San Martín del Castañar
18:30 horas: 25 aniversario Peña 'FBI'.
Santiago de la Puebla
18:00 horas: taller pintura textil.
Saucelle
11:30 horas: hinchables acuáticos, tren y fiesta de la espuma.
20:00 horas: chocolatada.
23:30 horas: presentación de peñas y concurso de disfraces.
0:30 horas: macrodiscoteca 'Alefran'.
Valdecarros
22:30 horas: concierto pop/rock: Grupo 'Al Límite'.
Valero
22:30 horas: cine. 'Momias'.
Villarino de los Aires
18:00 horas: campeonato de pádel.
20:00 horas: hinchables.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.