Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy 7 de agosto?

Hoy, ante las múltiples actuaciones musicales de orquestas o de carácter folclórico, destacan las de El Campo de Peñaranda y Sancti-Spíritus por sus concursos de índole literaria

Aurelio Peña

Salamanca

Jueves, 7 de agosto 2025, 06:00

Previo al aluvión de eventos programados para este fin de semana, este jueves se encuentra marcado por la gran variedad cultural que ofrecen los pueblos salmantinos con el II Concurso de redacción en El Campo de Peñaranda o el II Certamen Internacional de poesía en Sancti-Spíritus, entre otros.

Entre las propuestas a destacar, figuran el 'Show Dance' en Carbajosa de la Sagrada o los diversos conciertos con las orquestas como protagonistas en gran parte de los municipios salmantinos.

El toque diferencial se encontrará en el torneo de Aldearrubia.

Alaraz

10:00 horas: parque infantil.

16:00 horas: campeonato de mus.

20:00 horas: concurso de penaltis.

0:00 horas: gran verbena con vaquillas.

La Alberca

19:30 horas: Santo Rosario.

20:00 horas: Teatro. 'Las brasas de la memoria' y 'La belleza de la huella'.

Aldearrubia

18:00 horas: torneo de Brawl Stars.

22:00 horas: Teatro. 'Max Mix'.

El Arco

20:00 horas: vuelta en 'Bicis-Lentas'.

20:00 horas: inicio del campeonato de petanca.

22:22 horas: noches de cultura. 'Malajota Folk'.

Aldeaseca de la Frontera

22:00 horas: espectáculo 'Batallitas' a cargo de 'Jes Martin's'.

Babilafuente

20:00 horas: presentación del libro 'Tu historia interior' de Rubén Sierra Fernández.

22:00 horas: teatro. 'El Quijote, la historia secreta', por Teatro de Poniente.

Berrocal de Salvatierra

18:00 horas: microrrelato especial niños.

20:00 horas: cuelga de banderines.

21:30 horas: cena popular con concurso a la mejor 'Tortilla Berrocaleña'.

23:30 horas: chupinazo y pregón por Paulina Ramos Carrasco.

0:00 horas: bingo.

Calvarrasa de Abajo

21:00 horas: desfile de peñas.

0:00 horas: Orquesta 'Nexia'.

El Campo de Peñaranda

19:00 horas: II concurso de redacción 'Un verano en el pueblo'.

Cantalpino

20:00 horas: charla-coloquio sobre 'Libros solidarios'.

22:30 horas: concierto de la escuela de dulzaina y percusión.

Carbajosa de la Sagrada

22:00 horas: show dance.

Castellanos de Moriscos

19:00 horas: paseo de peñas.

22:45 horas: pregón de fiestas y chupinazo.

23:15 horas: entrega de pañoletas.

0:00 horas: Orquesta 'La Resistencia'.

Doñinos de Salamanca

19:00 horas: entrega de premios.

19:30 horas: tobogán y fiesta de la espuma.

23:30 horas: macrodiscoteca 'Mandala'.

Encinas de Abajo

21:00 horas: pregón de fiestas.

21:30 horas: parrillada municipal.

23:59 horas: concierto con 'Distrito POP'.

0:30 horas: disco móvil 'Electrolatino'.

La Fuente de San Esteban

23:30 horas: baile grupo sones trianeros: 'Aires de Sur'.

Hinojosa de Duero

19:00 a 21:00 horas: exposición 'Cinco miradas. Conjuntos históricos de la provincia de Salamanca'.

22:00 horas: cine. 'Migración. Un viaje patas arriba' de Benjamín Renner.

Horcajo de Montemayor

19:00 horas: torneo de futbolín.

0:00 horas: Orquesta 'Princesa'.

Linares de Riofrío

12:00 horas: pasacalles.

13:00 horas: santa misa.

14:30 horas: comida.

19:30 horas: actuación musical 'El Niño de Boadilla'.

Lumbrales

22:00 horas: teatro. 'Fuentelera'.

Macotera

20:30 horas: talleres saludables. 'Diferentes formas de elaborar el bacalao'.

El Maíllo

18:00 horas: hinchables y fiesta de la espuma.

22:00 horas: actuación musical de Diego Jiménez.

Mogarraz

8:00 horas: pasacalles tradicional con tamboril y gaita.

12:00 horas: misa en memoria de los mogarreños fallecidos.

16:00 horas: merienda.

Montejo

22:00 horas: final del campeonato de fútbol sala.

0:00 horas: discoteca móvil 'Dj Conri'.

Morille

10:30 horas: campeonato de fútbol infantil.

13:00 horas: homenaje a los mayores.

20:00 horas: petanca para menores de 14 años.

23:30 horas: Grupo 'Sándalo'.

Nava de Béjar

11:30 horas: juegos infantiles tradicionales.

18:30 horas: actividades + fiesta de la espuma.

23:00 horas: procesión de faroles y gozos de Santo Domingo.

Navamorales

10:00 horas: baloncesto.

11:30 horas: concurso de dibujo.

13:00 horas: fiesta 10º Aniversario Peña 'El-Egidos'.

17:00 horas: taller respiración consciente.

18:30 horas: chupinazo e inicio de fiestas.

19:00 horas: charanga.

0:00 horas: interpeñas con Dj.

Navasfrías

22:00 horas: actuación teatral. 'Manual de la perfecta viajera'.

El Payo

19:00 horas: pasacalles de tamborileros y grupos de baile.

19:30 horas: actuación de grupos folklóricos y entrega de la Sartén de honor.

23:15 horas: concierto: 'Entavia'.

Peñacaballera

18:00 horas: juegos infantiles y atracciones de agua.

23:59 horas: Orquesta 'Venecia'.

Peralejos de Abajo

11:00 a 13:00 horas: exposición de cuadros 'Mary Vicente Bartol'.

22:30 horas: actuación de rumbas, pasodobles y flamenco con 'Miriam Ferreruela y su grupo'.

El Pino de Tormes

19:00 horas: campeonato de rana y petanca.

20:30 horas: puesta de banderines.

22:30 horas: beer pong.

0:00 horas: repique de campanas y elección del Rey y la Reina.

Puente del Congosto

12:00 horas: fiesta de los mayores.

Robliza de Cojos

12:00 horas: pasacalles con tamborilero.

12:30 horas: misa.

13:15 horas: inauguración III exposición de cuadros y grabados en madera.

14:00 horas: comida de confraternidad.

16:00 horas: espectáculo de copla y canción española con Laura Cerdeño.

18:00 horas: inicio de campeonatos.

20:00 horas: juegos infantiles tradicionales.

0:00 horas: disco-móvil con 'Dj Pino'.

Saelices El Chico

19:30 horas: concurso de Tortillas.

23:30 horas: juegos tradicionales y Música.

0:30 horas: presentación y comienzo de 'No esté solo…'.

Salmoral

11:00 horas: taller de danzaterapia.

Sanchotello

16:00 a 20:00 horas: taller de galletas.

23:00 horas: juegos en la plaza y bingo.

Sancti-Spíritus

22:00 horas: poesía. II Certamen Internacional 'Rima Enrieto'.

San Martín del Castañar

18:30 horas: 25 aniversario Peña 'FBI'.

Santiago de la Puebla

18:00 horas: taller pintura textil.

Saucelle

11:30 horas: hinchables acuáticos, tren y fiesta de la espuma.

20:00 horas: chocolatada.

23:30 horas: presentación de peñas y concurso de disfraces.

0:30 horas: macrodiscoteca 'Alefran'.

Valdecarros

22:30 horas: concierto pop/rock: Grupo 'Al Límite'.

Valero

22:30 horas: cine. 'Momias'.

Villarino de los Aires

18:00 horas: campeonato de pádel.

20:00 horas: hinchables.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La moda en los bares y restaurantes que harta a los hosteleros: «A escote, no hay pegote»
  2. 2 El mexicano San Román cierra la Feria: ya son oficiales los carteles de La Glorieta
  3. 3 «Me voy con la conciencia tranquila, algo que la empresa de Salamanca no podrá tener»
  4. 4 Los coches quemados amenazan la seguridad y el campo salmantino en pleno verano
  5. 5 Sin termómetro y con grados de más: el desajuste térmico en los edificios públicos
  6. 6 «Cuando va conmigo sabe que tiene que cuidarme por mi enfermedad»
  7. 7 Detenidos en Salamanca dos hombres de un grupo organizado e itinerante dedicado a cometer robos en viviendas
  8. 8 Una decena de medios aéreos y terrestres controlan un incendio en Peralejos de Arriba
  9. 9 La Junta licita por 450.000 euros el mobiliario y equipamiento del centro de menores
  10. 10 ¿Cuándo es el mejor momento para liquidar el trigo y la cebada?

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca ¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy 7 de agosto?

¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy 7 de agosto?