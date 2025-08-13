La fiesta anima Puente del Congosto

Imagen de la procesión del 16 de agosto, con San Roque en primer plano y, tras él, la Asunción.

TEL Puente del Congosto Miércoles, 13 de agosto 2025, 05:05 Compartir

La actividad no para en Puente del Congosto y cada vez comienza antes. La organización de eventos, como el Chapufest en el mes de julio, es uno de los ejemplos de esa intensa actividad que da inicio en julio y primeros días de agosto como antesala de las fiestas de San Roque, que llegan ahora.

Las asociaciones, como las de mujeres, mayores o vecinos, han celebrado ya sus actividades, entre las que figura, por ejemplo, la paella del pasado fin de semana con la participación de cerca de 550 comensales en una animada jornada festiva.

Llegan ahora los días más institucionales e intensos, con programación hasta el 18 de agosto y la participación activa del Ayuntamiento y la Hermandad de San Roque. Los mayordomos, Marisol Arana y Rubén Rodríguez, tendrán también su momento presidiendo las celebraciones religiosas del viernes por la tarde y el sábado por la mañana en honor a la Virgen de la Asunción y San Roque. Después, ofrecerán un convite de dulces y sangría que, año tras año, es uno de los actos que más público congrega, al margen de las verbenas nocturnas. Ellos serán también los encargados de dar el pregón inaugural el 14 por la noche.

La jornada del día 17, más tranquila, estará dedicada a los más pequeños, mientras que el día 18 será el momento de las despedidas y los homenajes. Es la misa en memoria de los hermanos difuntos y, este año, toca relevo también en la Mayordomía. Después, el Ayuntamiento realizará su homenaje a uno de los matrimonios veteranos del pueblo y ofrecerá el convite para todos los presentes.

El programa

Hoy

22:00 horas. Canción española y copla con Estela Rodríguez.

Mañana

23:00 horas. Pregón de fiestas en el Ayuntamiento.

0:00 horas. Elección de reina, rey y damas.

0:30 horas. Discoteca móvil Lamas Events. Barrio Carretero.

Viernes, día 15

19:00 horas. Misa y procesión de la Virgen de la Asunción. Convite de los mayordomos.

0:00 horas. Discoteca móvil Lamas Events. Barrio Carretero.

Sábado, día 16

12:00 horas. Misa y procesión de San Roque. Invitación de los mayordomos.

0:00 horas. Orquesta Takicardia.

Domingo, día 17

12:00 horas. Espectáculo infantil con Chirimbamba.

13:00 horas. Fiesta de la espuma.

14:00 horas. Globos de agua y gominolas. Escuelas.

19:00 horas. Fiesta infantil de disfraces. Ayuntamiento.

0:00 horas. Orquesta Sándalo. Barrio Carretero.

Lunes, día 18

12:00 horas. Santa misa.

13:30 horas. Convite del Ayuntamiento con entrega de placa al matrimonio de mayor edad.

18:00 horas. Puertas abiertas de la Fonda del Puente.

23:30 horas. Entrega de premios de los campeonatos.

0:00 horas. Concurso de disfraces de adultos.

0:30 horas. Orquesta Kronos.

Felipe Antón, alcalde de Puente del Congosto: «La captación del agua es una de las prioridades absolutas» Felipe Antón vivirá este año sus primeras fiestas de San Roque como alcalde de la localidad. Aquí desgrana diferentes propuestas para el municipio. ¿Qué destaca de las fiestas de San Roque? —El apoyo de las asociaciones y diferentes colectivos es muy importante. Suman todos y, por ejemplo, en la asociación de vecinos son casi 500 socios. Cuentan con el apoyo del Ayuntamiento en lo que necesiten. También está la Asociación Cultural Tormes, que organizó la primera gala solidaria contra el cáncer. Además, están los mayordomos y la Hermandad de San Roque, las mujeres, los mayores... Son una ayuda imprescindible y estamos encantados de que la gente colabore. Del 14 al 18 serán los días más destacados dentro de la programación festiva que se ha organizado. ¿Cómo va la gestión del Consistorio? —Tenemos los Planes Provinciales para que el 99% del pueblo quede pavimentado y hemos terminado el alumbrado con el Plan de Optimización Energética. Quedan 14 farolas por cambiar para dejar todo a LED. En 15-30 días tendremos también la renovación de la captación de agua. Para finales de agosto o septiembre hay que hacerlo, no se puede esperar otro año. Es una de las prioridades absolutas porque, de lo contrario, podremos tener problemas de agua de cara al año que viene. ¿En qué estado se encuentran las normas urbanísticas y el proyecto de la granja en Bercimuelle? —Está judicializado porque hubo un contencioso con las normas por el tema del vacuno. Está paralizado y la decisión podría estar para finales de año, y será lo que decida el juez. Cabe la posibilidad de que las anule y tendremos que empezar de nuevo con el consenso de todos.