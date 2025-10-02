Fieles a la Virgen del Rosario en Las Veguillas

Un grupo de amigos en Las Veguillas disfruta de la comida de fiestas.

Desde mañana hasta el lunes, los vecinos de Las Veguillas celebrarán sus tradicionales fiestas en honor a la Virgen del Rosario, con un programa lleno de actividades para todos los gustos.

Así, los actos organizados por el Consistorio comenzarán con un pasacalles con tamborilero, que dará paso a la tradicional ofrenda floral a la Virgen y al homenaje institucional a los funcionarios que han dejado su puesto durante este año, a partir de las 20:30 horas. Al finalizar, el Ayuntamiento ofrecerá un vino español a todos los asistentes.

Pasadas las 22:30 horas llegará el momento de la presentación de peñas y el chupinazo, que marcarán el inicio oficial de las fiestas. A las 23:00 horas, la música de la orquesta Vía Libre llenará de alegría la localidad, seguida de la actuación de un DJ.

Las actividades del sábado comenzarán a las 11:30 horas con el tradicional juego de la calva y un vino de honor para los participantes, seguidos, a las 12:00 horas, de la apertura del parque infantil. A las 15:00 horas se servirá la comida popular y, tras ella, a las 16:30 horas, se celebrarán juegos de sobremesa para todos.

La música volverá a ser protagonista a las 17:30 horas con el tardeo a cargo del DJ Infinity y un concurso de sombreros, mientras que a las 18:00 horas se ofrecerá un paseo turístico en el tren mágico. La jornada concluirá con una animada verbena con la orquesta Musical Sándalo, a las 23:00 horas, seguida nuevamente de sesión de DJ.

El domingo estará dedicado a los actos religiosos. A las 12:00 horas se celebrará una misa castellana, cantada por Rosa María Folk, y por la tarde, a las 17:00 horas, el santo rosario y la procesión en honor a la Virgen del Rosario recorrerán las calles del pueblo. Como cierre del día, a las 18:30 horas, se ofrecerá una actuación musical del grupo Salamenco.

El último día de fiestas, el lunes 6, los vecinos compartirán una caldereta popular a las 15:00 horas, y a las 16:30 horas se pondrá el broche final con más juegos de sobremesa.

El programa

Ampliar Ofrenda floral en honor a la Virgen del Rosario.

Mañana

19:00 horas: pasacalles con tamborileo.

20:30 horas: ofrenda floral a la Virgen y homenaje institucional.

21:30 horas: vino español.

22:30 horas: presentación de peñas y chupinazo.

23:00 horas: verbena con Vía Libre, seguida de DJ.

Sábado, día 4

11:30 horas: calva y vino de honor.

12:00 horas: parque infantil.

15:00 horas: comida.

16:30 horas: juegos de sobremesa.

17:30 horas: tardeo con DJ Infinity y concurso de sombreros.

18:00 horas: paseo turístico a bordo del tren mágico.

23:00 horas: verbena con la orquesta Musical Sándalo, seguida de DJ Infinity.

Domingo, día 5

12:00 horas: misa castellana cantada por Rosa María Folk.

17:00 horas: santo rosario y procesión en honor a la Virgen del Rosario.

18:30 horas: actuación musical con el grupo Salamenco.

Lunes, día 6

15:00 horas: caldereta popular.

16:30 horas: juegos de sobremesa.

José María Sánchez, alcalde: «Habrá espacio para vivienda en la plaza del Castillo» Los vecinos de la localidad podrán disfrutar, hasta el lunes, de los actos programados en honor a la Virgen del Rosario, que incluyen desde citas gastronómicas hasta propuestas de ocio para todas las edades. ¿Qué suponen las fiestas para los vecinos? —Son días para disfrutar todos juntos y unir a la comunidad en torno a las actividades. ¿Qué destacaría de la actividad municipal? —Se han mejorado espacios municipales, como las calles Mercado y Juan Iglesias, con aglomerado. También está entre los objetivos urbanizar la plaza del Castillo, para prepararla como suelo urbanizable, ya sea para que alguna empresa construya viviendas o como inversión. Quedará una zona diáfana disponible con este propósito en el centro del pueblo. ¿Qué otras mejoras se han ejecutado en el municipio en los últimos meses? —Por ejemplo, hemos continuado con el arreglo de caminos en los accesos al santuario de Cabrera y apostamos por seguir mejorándolos. Se han instalado placas solares en el tejado del Consistorio y del colegio, y se ha renovado la señalización vial del casco urbano para mejorar la seguridad de los usuarios. También se han renovado desde los juegos del parque infantil hasta las demarcaciones de las pistas polideportivas.