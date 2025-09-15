Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Centro de Desarrollo Sociocultural de Peñaranda de Bracamonte. J.H.

El festival Bracamonte en Negro de Peñaranda acogerá a escritores destacados del panorama nacional

Organizado por el Ayuntamiento del 6 al 8 de noviembre y dirigido por María Suré

J. H.

J. H.

Peñaranda de Bracamonte

Lunes, 15 de septiembre 2025, 15:23

Bracamonte en Negro, el primer festival de novela negra de Peñaranda de Bracamonte, arranca el 6 de noviembre con algunas de las figuras más destacadas del panorama literario nacional según ha dado a conocer el Ayuntamiento mediante nota de prensa

Este festival dedicado a la novela negra está organizado por el Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte y cuenta con la dirección literaria de la escritora salmantina María Suré, quien ejercerá como comisaria del evento. Bajo su batuta, el festival promete una programación vibrante, cargada de intriga y pasión por el género que convertirán a Peñaranda en un escenario de novela por unos días.

Del 6 al 8 de noviembre, en el marco del festival de Bracamonte en Negro, se llevarán a cabo diversas actividades culturales como encuentros literarios con escritores, ponencias, concursos de relato corto y clubes de lectura, así como proyecciones y alguna que otra sorpresa para los amantes del género.

Con la dinamización cultural de los pueblos como objetivo principal, el encuentro reunirá a un total de dieciséis escritores de novela negra entre los que se encuentran autores de renombre como Santiago Díaz, Agustín Martínez (integrante del fenómeno literario Carmen Mola), Rosa Ribas, Toni Hill, Inés Plana, Cristina Higueras (actriz y escritora), Teresa Cardona, Susana Rodríguez Lezaun, Carlos Bassas del Rey, Pedro Martí, Pablo Alaña, Luis García Jambrina, Luis Roso, Rubén Juy, Nuria Bueno y la propia María Suré. El festival también contará con la presencia de Casimiro Nevado, Inspector Jefe de la Policía Nacional que aportará una visión cercana sobre investigaciones de casos reales.

El Ayuntamiento anunciará en los próximos días la fecha de presentación oficial del festival ante los medios de comunicación.

Con Bracamonte en Negro, Peñaranda de Bracamonte se consolida como un nuevo referente en el mapa de festivales literarios, apostando por la cultura y el talento narrativo en clave de suspense.

