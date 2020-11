La tensión, las amenazas y las presiones vuelven a instalarse en el Ayuntamiento de Vitigudino. El informe de la Consejería de Presidencia de la Junta en el que insta a sus servicio jurídicos a recurrir a la vía contencioso administrativa la situación de la concejala no adscrita y con dedicación parcial, la exsocialista María José Vicente, ha sido el desencadenante de esta nueva confrontación. Pero no tanto por el informe en sí, sino por las maneras en las que el secretario provincial del PSOE, Fernando Pablos, lo ha dado a conocer. Y es que, según denuncia la que fuera concejala socialista en Vitigudino y actualmente no adscrita, diez minutos antes de que Pablos diera a conocer dicho informe en rueda de prensa recibió una llamada suya “en claro tono de amenaza, pues me pide mi acta de concejal y me da un plazo de una semana para que haga efectiva la renuncia; eso son amenazas”, señaló Vicente, quien, a tenor del cariz que han tomado los acontecimientos, no descarta ser ella la que tome acciones judiciales “por acoso”.

El origen de esta confrontación entre María José Vicente y el Partido Socialista se remonta a septiembre de 2019, cuando aquella decide dejar las filas del PSOE y conservar su acta en el Ayuntamiento de Vitigudino como concejala no adscrita. La situación fue denunciada por los socialistas por entender que al no tener adscripción no podía cobrar una dedicación parcial. El 29 de julio la Consejería de Presidencia emite un informe por el que “impugna” el acuerdo del pleno (13 febrero de 2020) en el que se aprueba la nueva situación de la concejala no adscrita y abre la vía del contencioso. “Esto viene a demostrar que la situación de la concejala tránsfuga es absolutamente ilegal, tal y como denunciamos a principios de este año; entonces teníamos la certeza y ahora tenemos documentos que lo demuestran”, señaló el secretario provincial del PSOE, Fernando Pablos.

Pero no se detiene aquí. El máximo responsable de los socialistas salmantinos cree que “existen otros delitos muy graves en la actuación de la alcaldesa, la secretaria y la concejala tránsfuga” para seguir ahondando en el asunto e “iniciar por la vía penal las correspondientes acciones judiciales, pues en democracia esta situación es insostenible”, subrayó Pablos.

Para el secretario provincial del PSOE, la Junta de Castilla y León “ha hecho los deberes” al abrir el camino de la vía contencioso-administrativa, “donde pediremos que sea devuelto hasta el último céntimo cobrado ilegalmente”, pero sea cual sea el resultado, no abandonarán la vía penal, porque, en palabras de Fernando Pablos, “estamos hablando de una presunta prevaricación por mantener una situación de ilegalidad a sabiendas, pero también de una supuesta malversación de caudales públicos”.

Las denuncias de los socialistas contra el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vitigudino fueron más allá y, según relató el concejal del PSOE y exalcalde, Germán Vicente”, han llegado a impedirles entrar en el Ayuntamiento desde el pasado mes de octubre, “se nos ha requisado el ordenador, no se nos convoca a los plenos, todo se hace por decreto, las obras se designan a dedo, las empresas y los particulares no cobran, la gestión se ha judializado y el Ayuntamiento tiene pendientes entre quince y diecisiete juicios”, subrayó Germán Vicente, quien tachó la situación actual del Consistorio de “caótica; es una debacle”.

Aunque la renuncia de María José Vicente dejó al PSOE de Vitigudino con solo tres concejales, su apoyo al equipo de Gobierno de la popular Luisa de Paz no trastoca el equilibrio de las fuerzas en el seno del Consitorio, toda vez que el PP cuenta con cuatro concejales, el apoyo de uno de los ediles de Ciudadanos y el apoyo del edil de Contigo Somos Democracia (seis de once).