Falta de acuerdo para pintar las fachadas de una plaza histórica de esta localidad salmantina

El Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte extenderá el plazo hasta el 31 de octubre para que los propietarios de la plaza Nueva muestren su disposición para pintar y adecentar la fachada de sus viviendas y locales tras no llegar a un acuerdo. Los interesados deberán pasarse por las oficinas municipales con la referencia catastral de los inmuebles en los que están dispuestos a intervenir. Posteriormente, se hará pública la convocatoria de subvención con el fin de que puedan acceder de forma individual cada uno de los propietarios.

Esta fue la conclusión a la que llegaron las partes tras la reunión celebrada en la noche del viernes en el salón del Centro Social, a la que estaban llamados los propietarios de las 58 viviendas y locales con el fin de abordar la “pintura de la plaza Nueva”. A la misma asistieron una treintena. La alcaldesa Carmen Ávila y el concejal de Urbanismo, Antonio Poveda, se encargaron de explicar los pasos que se han ido dando, las reuniones con pintores y el arquitecto que ha hecho la memoria técnica. También les dieron a conocer el tratamiento necesario en fachadas y balcones de hierro, así como el presupuesto total de toda la plaza Nueva y calle Cervantes. Además les ofrecieron el precio del metro cuadrado de fachadas y del tratamiento de los balcones.

Por otro lado, el Ayuntamiento les ha invitado a crear una comunidad, facilitándoles el proceso, pero los vecinos lo consideran “complicado”. Varios de los asistentes mostraron su disposición a pintar su parte, y otros opinaron que “se tenía que pintar toda la plaza, porque si se pinta solo algún trozo quedaría peor”.

En total, son 61 las propiedades de la plaza Nueva, tres de las cuales son municipales. El Ayuntamiento ya ha acometido el trabajo de pintura en sus inmuebles, con el fin de aprovechar el programa mixto de formación y empleo. También se harán cargo de zonas comunes como arcos y otras. No obstante no pueden obligar a los propietarios ni decidir por ellos. Por esta razón tratan de motivar una disposición lo más amplia posible, y después “estudiar los motivos de los que no quieren para tomar una determinación”, consideró el concejal de Urbanismo.