«No es extraño que hayan aparecido huesos, en la Edad Media y Moderna se alojaban allí tumbas» La historiadora bejarana Carmen Cascón afirma que suele ser habitual encontrar restos en el entorno de templos

La aparición de unos restos óseos en las inmediaciones de la iglesia de San Juan en Béjar no ha supuesto una sorpresa para las personas implicadas en las obras ni los expertos.

La experiencia en este tipo de excavaciones ha permitido comprobar que los entornos de los templos eran utilizados como cementerios por lo que la aparición de esos huesos era posible.

En este sentido, la historiadora bejarana Carmen Cascón ha confirmado este viernes a LA GACETA que en esa zona se ubicó un antiguo cementerio por lo que no ha supuesto para ella una extrañeza el hallazgo.

«No es extraño que hayan aparecido los huesos. Las iglesias de la Edad Media y Moderna alojaban tumbas en el exterior y en el interior e igual pasaría si levantasen la plazuela de Santa María. En el siglo XIX se impusieron los cementerios fuera de las poblaciones», ha afirmado. Por otro lado, también ha confirmado la aparición de lápidas en muros de esa zona lo que, en su opinión, confirmaría que todo el frente de la iglesia era un cementerio. Finalmente, ha concluido afirmando que: «en el cuadro de Ventura Lirios, el parapeto aparecía como una especie de humilladero o de capilla de cementerio abierta».

Por su parte, el párroco de San Juan, Roberto Hernández, también ha confirmado que se trata de un hallazgo habitual en entornos de iglesias y que tanto la parroquia como el Ayuntamiento y los expertos han seguido el protocolo existente para estos casos.

Con respecto a la aparición, el concejal portavoz del equipo de Gobierno, Luis Hernández, ha facilitado más detalles. «Fue en la tarde noche del jueves cuando las máquinas estaban excavando y al llegar a unos 30 centímetros, aparecieron restos óseos en dos zonas. La empresa se puso en contacto con el arquitecto técnico del Ayuntamiento y tomó la decisión de, según el protocolo, emitir un aviso de paralización de la obra», ha explicado.

Además, esta mañana, una vez informada la Policía Nacional por parte de ese concejal y el arquitecto técnico, se ha desplazado un equipo de la Policía Científica y, después, de forenses para analizar los restos. Ese examen ha confirmado que se trata de restos que llevaban más de 20 años enterrados. Una vez elaborado ese primer informe, resta que técnicos de Patrimonio visiten la zona con fecha el próximo miércoles para marcar los siguientes pasos en unas obras que, de momento, seguirán paradas hasta al menos mediados de la próxima semana. «Los protocolos que se han seguido correctamente por parte del Ayuntamiento y ahora estamos en espera de lo que diga Patrimonio porque puede indicar que sigamos excavando o probar en otras zonas», ha añadido Hernández. De todos modos, cabe la posibilidad de que aparezcan más una vez las máquinas escarben en la Plazuela de Anaya junto a la iglesia.