Aparecen restos óseos de tres personas en las obras de rehabilitación junto a la iglesia de San Juan en Béjar Policía Nacional y un equipo forense trabaja en la zona. Las obras quedarán paralizadas al menos hasta la próxima semana para comprobar la procedencia de los huesos. Fuentes cercanas al caso creen que existió un antiguo cementerio en esa zona de la iglesia junto al templo.

Imagen de agentes de la Policía Nacional en la plaza de San Juan, donde ya han comenzado las obras en las que han aparecido restos óseos de al menos tres personas.

Viernes, 26 de septiembre 2025

Las obras que el Ayuntamiento de Béjar está realizando en el entorno urbano de la iglesia de San Juan han sacado a la luz restos óseos de al menos tres personas en un hallazgo que está siendo investigado por agentes de la Policía Nacional.

La aparición ha tenido lugar en esta mañana de viernes y allí se encuentran agentes de ese cuerpo de seguridad así como un equipo forense para tomar muestras y analizar los restos óseos.

En un principio, fuentes cercanas al caso apuntan a que podrían ser huesos de un antiguo cementerio allí existentes y otras fuentes hablan de que llevan más de 20 años en ese emplazamiento.

Sea como fuere, las obras quedarán paralizadas al menos hasta mediados de la semana que viene en espera de que Patrimonio dictamine la transcendencia de ese hallazgo.